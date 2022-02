Monterrey, NL. El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, informó que se instalarán filtros de revisión en la entrada del Puente Colombia, debido a que este martes 2 de febrero acudieron más de 5,000 personas con menores de 5 a 14 años sin cita, para la Vacunación Transfronteriza.

“Quiero exhortar a todos y a todas que respetemos la Vacunación Transfronteriza, nos da mucho gusto que tenga tanto aforo, es una vacuna que se desea a nivel nacional, y Nuevo León tiene la fortuna de contar con este programa, para aplicar 5,000 dosis diarias”.

“Me da mucha pena y lamento decirlo, pero no se vale llegar y pegarle al vivales, porque eso nos genera descontrol; el día de hoy estuvieron hasta las 8:40 de la noche, vacunamos a 5,400, pero había otros 5,000 y pico haciendo fila sin cita, eso no es correcto ni es justo, eso nos obliga a que a partir de la semana que entra va a haber un filtro en la entrada de Codefront, un doble filtro, para que no lleguen a las carpas ciudadanos sin cita".

Alma Rosa Marroquín Escamilla, secretaria de Salud estatal, se sumó al llamado del gobernador y exhortó a quienes aún no se registran al programa contar con registro en la plataforma Vacunación Nuevo León Puente Colombia, tener confirmación de cita por correo electrónico o llamada; imprimir y llenar los consentimientos informados que se envían por correo electrónico, así como la documentación requerida.

Explicó que ante el pronóstico de muy bajas temperaturas, la aplicación de vacunas en el Puente Colombia se suspenderá durante este fin de semana, y en los próximos días se dará a conocer cómo se agendaron las citas.

Mantienen aforo

Por otra parte, debido a que el Semáforo Epidemiológico se mantiene en color Naranja, con cuatro indicadores en rojo o riesgo máximo, 1 en naranja o riesgo medio, 3 en amarillo y 2 en verde, se mantiene un aforo del 30% en eventos masivos, antros y centros nocturnos, bares y cantinas, casinos y estadios; en tanto que en el resto de los espacios cerrados y establecimientos abiertos el aforo sigue en 50 por ciento.

Al corte del 2 de febrero se registraron 4,705 nuevos casos, para un acumulado de 437,767 casos; 32 nuevas defunciones, de un total de 15,456 fallecimientos; 969 personas hospitalizadas, de las que 160 están conectadas a un ventilador mecánico.

De los 969 pacientes en hospitales, 727 ingresaron por síntomas de Covid-19, mientras que 242 llegaron con diagnósticos ajenos al virus pero al ser sometidos al protocolo de ingreso resultaron positivos.