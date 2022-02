El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró este martes que México se encuentra ya en la fase de descenso de la cuarta ola de Covid-19, y se espera que mantenga este descenso en las siguientes semanas.

Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario informó que se redujeron 31% los casos estimados de la enfermedad, en la quinta semana del año, que va iniciando.

Además, agregó, se redujó la ocupación hospitalaria nacional 65% comparado con la cifra máxima registrada; también se redujo el número de incapacidades temporales laborales y el porcentaje de positividad.

López-Gatell informó que el porcentaje de ocupación de camas con ventilador para atender a pacientes con coronavirus a nivel nacional es de 29%, mientras que la ocupación de camas generales es de 47 por ciento. Dijo que en 25 de las 32 entidades ya se tiene una tendencia de reducción en la ocupación hospitalaria.

Por otra parte, el funcionario federal dijo que la mortalidad por Covid-19 continúa con una tendencia a la alza. Recordó que esta fase de la epidemia ha estado caracterizada por los no vacunados, “quien llega al hospital y quien pierde la vida es con toda probabilidad una persona que no se vacunó o no se puso el esquema completo de vacunación”, dijo.

Dijo que estas señales indican que hemos pasado al punto máximo de la cuarta ola de Covid-19 en México, dominada por la variante Ómicron, y ya nos encontramos en la fase de descenso, “lo esperable es que esta fase de descenso se mantenga en las siguientes semanas, posiblemente a una velocidad semejante al ascenso, en la medida que también la variante Ómicron da periodos de enfermedad más breves”, indicó.

Por otra parte, reiteró que la apertura de escuelas no significó una propagación rápida de Covid-19, ya que fue en el periodo vacacional de diciembre cuando inició la cuarta ola de coronavirus.

Sin embargo, dijo, “desde la mitad de enero ya se ve esta reducción en los casos también en niñas, niños y adolescentes que han estado en actividad en las escuelas”, indicó.

Con respecto al Plan de Vacunación, el subsecretario dijo que México acumula 166 millones 102,210 dosis utilizadas en 83.6 millones de personas, y sólo resta 6% de completar su esquema de vacunación.

López-Gatell aseguró que 105% del personal de salud ya cuenta con una dosis de refuerzo de la vacuna Covid-19, indicó que este porcentaje elevado se debe a que algunos miembros de este grupo se aplicaron su refuerzo por grupo de edad y no por ser personal de salud.

En cuanto a la aplicación de refuerzo a personas adultas mayores, el avance es de 63% y 19% en personas de 40 a 59 años de edad.

Hasta este lunes, México acumulaba 4 millones 942,590 casos confirmados de Covid-19 y 306,091 defunciones.