Querétaro, Qro. La coyuntura que enfrentan las maquiladoras de la frontera norte del país alentaría que empresas trasladen sus operaciones al Bajío, dado que han mostrado interés por instalarse en Querétaro.

Tras los paros técnicos en ciudades como Matamoros, el céntrico estado empieza a ser opción para las empresas que se encuentran en conflicto, mismas que ya han mostrado interés por trasladarse, declaró el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Querétaro, José Cruz Araujo Ávila.

Mantener bajos salarios y seguir situados en la región de Norteamérica, explicó, son algunos de los factores que alentarían el traslado de operaciones.

El salario mínimo que se mantiene en 102.68 pesos en el resto del país sería uno de los principales motivos para cambiar sus operaciones, ya que a partir de este año es de 176.72 pesos en la zona libre de la frontera norte, franja donde el aumento fue del doble en relación con el 2018.

“Saben que si se van a Estados Unidos o Canadá, allá es por hora y es en dólares y sus costos van a aumentar más. Entonces, ¿cómo abaratan costos?, pues con mano de obra barata, mano de obra en exceso, pero no es lo mismo de Estados Unidos, entonces sus unidades vienen un poco más económicas si continúan en México”, declaró.

En estos casos, refirió Araujo Ávila, operan los colocadores de inversiones, que se dedican a encontrar superficie y mano de obra para las firmas.

“Son la clase alta —con la que ahora tenemos los problemas— de lo que son los outsourcing, van con las empresas desde su creación: yo te vendo el terreno, te hago la nave, si necesitan maquinaria yo te la pongo a 10 años que me la pagues y te llevan a donde ellos creen que vas a estar bien. Te pueden proporcionar la gente, conocen su terreno”, expuso.

En la frontera norte de México a partir de este año aplicó el salario mínimo especial; aunado a que en aquella región surgió el movimiento denominado 20/32, que hace referencia al incremento salarial de 20% y a un bono anual de 32,000 pesos.

“Esa cláusula la heredaron de los contratos viejos que vienen siendo de los años 60. Esa forma de amortiguar un poco más tu peso contra el dólar, entonces te daban un bono especial, hoy te dan bono de puntualidad, de asistencia, de productividad, de no desperdicio y luego te pusieron un bono para amortiguar”, indicó el líder sindical.

Externó que este esquema salarial está signado en una cláusula del contrato colectivo, que vincula un bono anual al salario mínimo.

Entidades como Guanajuato, Querétaro o Zacatecas, dijo el secretario general de la CTM en Querétaro, se convierten en una opción atractiva para las empresas.

“Entonces, las empresas dicen, sabes qué, no me voy de México, me voy a Querétaro, Guanajuato, me voy a Zacatecas, donde no esté esa cláusula”, sostuvo.

Regiones atractivas

El Bajío se ha convertido en una de las regiones más atractivas para los inversores, de acuerdo con la encuesta Perspectivas de la Alta Dirección en México 2018, de la consultoría KPMG.

Al responder la pregunta: ¿En qué estados de la República Mexicana planea invertir su organización?, Querétaro lideró las respuestas con 28% de preferencia, en seguida se coloca Nuevo León (25%), Guanajuato y Cuidad de México (23%), Jalisco (22%), Estado de México (21%), Puebla (18%) y Aguascalientes (17%), detalla la encuesta.

En este contexto, el secretario del Trabajo de Querétaro, José Luis Aguilera Rico, afirmó que la entidad se encuentra blindada de conflictos laborales, toda vez que desde enero del 2017 el gobierno estatal no ha permitido el ingreso de sindicatos nacionales, acuerdo que la administración del estado pactó ante los sindicatos locales.

