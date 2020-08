Guadalajara, Jal. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, afirmó que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, le da un uso político al semáforo epidemiológico de Covid-19 del gobierno federal.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Alfaro Ramírez indicó que el funcionario federal no demuestra con criterios claros por qué Jalisco aparece en color rojo en la medición de esta semana, pese a que el estado aparece con mejores indicadores que otras entidades que aparecen en color naranja.

“Nos parece inadmisible que por cuestiones de carácter político y por las ocurrencias del subsecretario, quieran detener la economía de nuestro estado", sostuvo el mandatario jalisciense.

Esta es la verdad sobre el semáforo del Subsecretario @HLGatell. Sin estrés ni agobio, como dice él, aquí les explico, con los datos oficiales del propio Gobierno federal, por qué el subsecretario sigue engañando a todos los mexicanos. pic.twitter.com/PDJfEy6KkJ — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) August 3, 2020

Enrique Alfaro mostró unas gráficas elaboradas con las cifras del propio gobierno federal actualizadas al pasado domingo 2 de agosto.

“Se reportó que Jalisco está en los lugares con menor tasa de mortalidad, en tasa de casos activos, tasa de incidencia acumulada, en tasa de positividad por cada 100,000 habitantes y en disponibilidad de camas en el indicador de ocupación hospitalaria en el país.

Mientras que hay estados que tienen peores datos en estos indicadores como la Ciudad de México, Baja California, Morelos, Oaxaca, entre otros, que están esta semana en color naranja”, dijo el titular del Ejecutivo estatal.

“Nosotros vamos a seguir adelante, con cuidado, paso a paso, con el apoyo de los jaliscienses, demostrando que Jalisco no se va a someter a caprichos de un funcionario federal”, subrayó Alfaro Ramírez.

Aclaró que “no son ganas de pelear” con el gobierno federal y pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que vea personalmente las razones por las que el estado está inconforme con el semáforo epidemiológico de López-Gatell.

“Lo que hemos señalado tiene fundamento, no es una ocurrencia mía, no me gusta dejar cabos sueltos y hoy quiero decirle al presidente de México que lo que queremos hacer es ayudarle al gobierno de la República. Más allá de las definiciones que se están tomando a nivel nacional, Jalisco sigue su ruta con responsabilidad”, puntualizó.