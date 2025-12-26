BMV anota máximos históricos en jornada de pocas negociaciones, impulsada por Peñoles y Megacable

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) anotó nuevos máximos históricos, en una jornada de reducida liquidez y sin datos económicos relevantes debido al periodo vacacional de fin de año.

La relativa estabilidad de los mercados locales fue también atribuida a la expectativa de que la Reserva Federal estadounidense podría seguir reduciendo las ⁠tasas de interés el próximo año, mientras que Banco de México pondría en pausa su ciclo de suavización monetaria.

El referencial índice bursátil S&P/BMV IPC avanzó un marginal 0.04% a 65,645.79 puntos, según datos preliminares de cierre, aunque por la mañana anotó un nuevo récord máximo de 65,882.59 unidades.

La sesión registró un volumen de apenas 23.1 millones de acciones negociadas, muy por ⁠debajo del promedio diario de los últimos meses, cercano a 200 millones.

Los títulos de la minera Industrias Peñoles ⁠ascendieron un 2.59% a 980.99 pesos impulsados por una valorización de los precios internacionales de la plata, seguidos por los de la firma de telecomunicaciones Megacable, que sumaron un 1.70% a 52.09 pesos.

En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subió cinco puntos base a un 9.05%, igual que la tasa a 20 años que culminó en un 9.61%.