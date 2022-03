Monterrey, NL. La marcha de las mujeres, que inició de manera pacífica en la Explanada de los Héroes, con madres de más de 1,776 mujeres desaparecidas o asesinadas, otras que son violadas, organizaciones y jóvenes, se vio empañada por un grupo de activistas del bloque negro, al parecer infiltrados, que irrumpieron de manera violenta, rompiendo ventanas e incendiando la entrada principal del Palacio de Gobierno estatal.

Hay testimonios de mujeres que asistieron que indican que hubo dos grupos de personas que causaron destrozos, y estimaron que sería el 1% de las más de 20,000 mujeres que asistieron.

Otras traían la foto de una hija, hermana o amiga que fue violada, o asesinada y su homicida continúa libre o las miles de mujeres que han desaparecido. "Son mujeres que pertenecen a una causa justa y que alzan la voz desde su dolor e impotencia", comentó otra de las asistentes.

La titular de Amar a Nuevo León y esposa del gobernador, Mariana Rodríguez, participó al inicio de la conmemoración del 8 de marzo, quien traía una pancarta que decía “nos sembraron miedo, nos crecieron las alas”.

Alrededor de las 8:00 de la noche, mujeres vestidas de negro y con el rostro cubierto intentaron romper uno de los vitrales del Palacio, con un palo, pero al estar protegido, utilizaron un martillo, después prendieron fuego a la puerta principal y entraron para intentar continuar el incendio, hasta que llegó un grupo antimotines y los bomberos.

¿Por qué están tan enojadas? De acuerdo con datos de México Evalúa, la violencia familiar aumentó 9% en Nuevo León en 2020, además, el 93.9% de los delitos que sí se denunciaron y se investigaron, quedaron impunes.

Habrá consecuencias

El gobernador de Nuevo León envió un mensaje a la población: “Se que están consternados por las fotos y videos de lo que pasó hoy, pero más consternados deberíamos estar de la violencia, el abuso y discriminación que han sufrido mujeres y niñas por mucho tiempo y sé que a pesar de esa rabia y dolor, sé que muchas mujeres hicieron una marcha ejemplar, inclusive la vi desde mi despacho y mi esposa Mariana las acompañó”.

“Desgraciadamente, un grupo, una minoría quizá infiltrados que van a sufrir consecuencias por sus delitos, llevaron esta manifestación a un grado inimaginable de romper vidrios, de quemar puertas, de rayar paredes, de dañar inclusive nuestro Museo de Historia de Nuevo León”.

Aseguró que no hubo ningún acontecimiento de autoritarismo o violencia, ni una vida que se perdió.

“Sé que me van a juzgar porque fuimos tolerantes o permisivos, no se preocupen, esos vidrios, puertas y paredes se van a arreglar, no se va a pagar con sus impuestos, lo pagaré de mi bolsa y me haré cargo, de que todo quede exactamente como estaba antes de esta anarquía que vivió el Palacio. Pero eso no borra la lucha que están dando las mujeres y las niñas, lo que hoy pasó no va a cambiar, pero sí podemos cambiar la vida de las mujeres de Nuevo León”.

Cabe mencionar que durante una marcha que se realizó en enero de 2017, para protestar por el “gasolinazo” y el aumento a impuestos estatales, hubo un grupo de infiltrados, que participaron en saqueos a negocios y rompieron todos los vitrales del Palacio de Gobierno. Por estos actos detuvieron a 187 personas, en esa marcha participaron alrededor de 19,000 personas.