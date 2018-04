Querétaro, Qro. Al cuarto mes del año, en el estado se visualiza continuidad en la atracción de proyectos de inversión e incluso con la expectativa de superar indicadores del 2017, sostuvo el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.

Contextualizó que para el presente año podrían reflejarse periodos anteriores en los que se superaban las proyecciones.

“Puede ser el mismo (ritmo) o como en el 2016 que rompimos récord. en el 2017 creíamos que íbamos a mantener el mismo ritmo, rebasamos y rompimos la meta, para este año la intención es igual, mantener y poder romper récord en el 2018”, pronunció.

Domínguez Servién dijo no advertir dudas en los inversionistas; por el contrario, expresó, prevalece confianza en el estado como un destino de inversiones.

“Todo lo contrario, hay una confianza enorme en Querétaro y hay que seguir demostrando esa confianza con datos, seguir trabajando, que haya oportunidad para la juventud y que tengan empleo”, declaró.

Al respecto, citó la encuesta Perspectivas de Alta Dirección en México 2018, de la firma KPMG, en el que el estado refrenda su posición de entidad predilecta en la que las compañías planean invertir.

Feria industrial

Ante este escenario, se alista la gira de trabajo que el gobierno estatal e iniciativa privada preparan por Europa, para participar en la Hannover Messe 2018 en Alemania, así como para realizar una gira estatal para concretar proyectos de inversión.

La gira está prevista del 22 al 27 de abril, iniciando en Alemania.

En los primeros días de actividades, el mandatario acompañará al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y a la canciller alemana, Angela Merkel, en la inauguración de la Hannover Messe, edición en la que México es el país invitado.

“Es la feria industrial más grande del mundo y México es el país invitado; voy a acompañar el sábado, domingo y lunes al presidente Peña que estará allá. Primero tenemos la inauguración, que la presidirá el presidente y la canciller Angela Merkel”, comentó.

Los primeros tres días, el gobernador estatal participará en una agenda conjunta con el presidente; posteriormente, se emprenderá la agenda de la entidad, que consistirá en el anuncio de tres proyectos de inversión alemana, en el ramo automotriz.

Consecutivamente, las autoridades estatales se trasladarán a la comunidad española Galicia, donde emitirán dos anuncios de inversión.

“Estaremos haciendo algunas visitas. estaré en la agenda con la presidenta tres días y luego haremos la propia de Querétaro, son tres empresas automotrices. después nos vamos a mover a Galicia para otras inversiones, ya no es aeroespacial ni automotriz, no puedo decir ni siquiera el rubro, me piden mucha secrecía. La misma veda me lo prohíbe, pero ellos (los inversionistas) lo dirán”, declaró el Ejecutivo de Querétaro.

estados@eleconomista.mx