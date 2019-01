Querétaro, Qro. Tras el inicio del ejercicio fiscal 2019, los estados aún no tienen claridad en la colaboración que tendrán con la Federación para la ejecución de recursos y el desarrollo de proyectos del sector agropecuario.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedea) de Querétaro, Carl Heinz Dobler Mehner, explicó que el esquema de trabajo con la Federación podría cambiar, previendo que la colaboración sea a través de programas convenidos y no de concurrencia, como se hacía anteriormente.

“Desafortunadamente, hasta ahora lo único que ha salido es la estructura en general con la que se va a trabajar, no hay una definición clara de cómo vamos a intervenir los estados, sin embargo, para Querétaro ya hay un recurso asignado, lo que entendemos ahorita es que va a haber más programas convenidos, antes eran concurrencia, ya se definía desde la Federación en qué programas participaba cada uno de los estados”, expuso.

En concurrencia, agregó el funcionario, se ha designado un monto de sólo 40.9 millones de pesos al estado.

De acuerdo con información de la Sedea, durante el ejercicio fiscal 2018, para el sector agropecuario de la entidad se presupuestaron 700 millones de pesos, de los cuales 40.4% fueron aportados por la Federación.

Por ahora, dijo Dobler Mehner, han tomado conocimiento de que los estados deberán definir cuáles son los programas estratégicos en los que opten participar, para posteriormente hacer una gestión de recursos ante el gobierno federal y acordar un programa convenido.

“Y por medio de un programa convenido, no de concurrencia, no definido por ellos, sino de participación, ahí definimos qué parte ponen ellos, qué ponemos nosotros, porque no necesariamente todos los recursos son económicos, a veces van a ser recursos materiales o humanos. En esa forma trataríamos de complementar estas acciones, de tal manera que podamos detonar aquellos programas que sean determinantes”, pronunció.

Las estrategias del gobierno federal, comentó el titular de Sedea, están dirigidas prioritariamente al sector social de la agricultura, mismas que serán coordinadas por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y por la Secretaría de Bienestar.

Estas acciones, expuso, quedarán bajo la dirección de la Federación, aunque no descartó que el gobierno estatal pueda participar con algún tipo de complementación.

“Eso nos da la oportunidad a nosotros de desarrollarnos más en el fomento a la agricultura y a la ganadería, eso es básicamente lo que tenemos hasta el momento”, refirió.

Para el año en curso, se prevé que la nueva administración federal no sólo emita reglas de operación, sino que en algunos programas habrá facilidades, manejándose por medio de lineamientos.

Nuevas dinámicas

Las nuevas dinámicas, precisó Carl Heinz Dobler, dejan en incertidumbre a la dependencia estatal, toda vez que no permite hacer planeación, dado que se trabajará bajo constantes gestión y no con base en un programa concreto.

Paralelamente a las acciones federales, en el ámbito local se desarrollarán estrategias enfocadas al fomento a la agricultura y a la ganadería

A través de la Sedea se han definido las líneas estratégicas para el campo queretano y que están encaminadas a la continuidad de programas implementados en años pasados, como la tecnificación de riego, impulso a la ganadería, fomento a la comercialización, impulso a pequeños productores, extensionismo, seguridad alimentaria.

