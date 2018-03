León, Gto. Chile importa 105 millones de pares de calzado anuales de diversos países como Brasil, China e India, equivalentes a 75% del consumo, de los cuales el mercado mexicano sólo participa con 0.4%, es decir, con 383,404 piezas (un valor alrededor de 2 millones de dólares), por lo que uno de los objetivos es que a largo plazo, México, particularmente León, aumente su contribución exportadora al territorio sudamericano a 30 por ciento.

“México está ausente en el mercado chileno prácticamente; se hace una importación muy marginal, sin embargo, de otros mercados viene muy fuerte el producto, nosotros importamos muy fuerte; creo que esta es la oportunidad de desarrollar el sueño de unión de cámaras entre ambos países. Queremos tener productos mexicanos en todos nuestros locales y cambiar la realidad de que México está ausente por un México en Chile presente”, aseguró el presidente de la Cámara de Industriales del Cuero, Calzado y Afines (Fedeccal) de Chile, Félix Halcartegaray Bichendaritz.

En el marco de la edición 78 de Sapica, exposición de calzado y artículos de piel, que se lleva a cabo en León, Guanajuato, agregó que el estar como país invitado es una oportunidad de desarrollar lazos con fabricantes mexicanos para que los productos como los que exporta León lleguen a tierras chilenas en mayor volumen.

El tipo de calzado, especificó, con el que México debe y puede competir a nivel nacional e internacional, es el de piel, por lo que Latinoamérica debe impulsar acciones para desarrollarlo, como agregar valor al producto y a la manufactura, y no dejarlo por ningún motivo en manos de China, por ejemplo, donde la piel no es tan abundante, pero, específicamente en zapatos sintéticos, es difícil competir con industrias de alta productividad que han desarrollado los chinos, pero “Chile compra productos de piel, no sintéticos”.

“Es una economía abierta, tenemos varios tratados de libre comercio, estamos cada vez con más integración y ésta es la oportunidad de desarrollar estos trabajos con los fabricantes de acá”, agregó.

Halcartegaray Bichendaritz mencionó que la República Mexicana y municipios como León cuentan con todas las condiciones para brindar a Chile bienes de calidad e innovadores y competir con países asiáticos.

Acercamiento

Lo único que hace falta para lograr las expectativas de proveeduría es un mayor acercamiento de mercados y continuar desarrollando intereses mutuos para poder incrementar la disposición de los fabricantes e importadores de Chile que se desplazan hasta Asia en búsqueda de zapatos, cuando México es una nación accesible, destacó el presidente de Fedeccal.

Estrategias

El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), Luis Gerardo González García, destacó que el organismo está muy pendiente de la internacionalización, por lo que han “enfocado baterías en dos segmentos: con el apoyo del gobierno estatal y de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, traer diseñadores italianos que den un toque a las colecciones de cierto tipo de empresas para poder situar a compradores extranjeros, así como penetrar con outsourcing eficiente”.

“Acciones como invitar (a Sapica) a un país hermano como Chile que tiene gran potencia de comprar productos: 105 millones de pares anuales que importa. Acercar los negocios con ellos, en colaboración con la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del estado, donde se han hecho planeaciones con compradores con todo el mundo, principalmente de Estados Unidos”, detalló.

González García informó que durante el 2017 el principal destino de exportación de México fue Estados Unidos, 72.81%, con 19.2 millones de pares de calzado; a Chile se destinaron alrededor de 383,000 pares.

Daniel Sepúlveda Curiel, gerente de Comercio Exterior de la CICEG, explicó que Chile es el séptimo socio comercial en el sector, por encima de Colombia y por debajo de Canadá.

Las importaciones mexicanas al mercado chileno, sostuvo, tuvieron un aumento de 23.8% en el 2017, al pasar de 309,720 pares a 383,408. El precio promedio de exportación fue de 11.99 dólares.

Refirió que de 69 empresas guanajuatenses que exportan a territorio sudamericano, 16 son referentes a calzado.

