A partir de este lunes 25 de abril en la Ciudad de México quedan sin efectos las medidas generales sanitarias en las diferentes actividades económicas para controlar la propagación de Covid-19 ante la reducción de contagios en la capital, dio a conocer la Gaceta Oficial en su edición 835 BIS.

El documento oficial local destaca que las medidas sanitarias contra el coronaivrus en la urbe ya no serán necesarias para el ingreso de personas a establecimientos mercantiles, así como de oficinas (tanto gubernamentales como privadas), además de espacios culturales y educativos, así como cualquier otra instalación.

Esto significa que ya no se tendrá que tomar la temperatura, tampoco se tendrá que aplicar spray desinfectante a personas u objetos a la entrada, además de la utilización de tapete sanitizante para acceder a los establecimientos.

Únicamente se mantiene el uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados y la colocación de dispensadores de gel antibacterial con 70 % del alcohol en la entrada y en espacios de uso común.

“Hay que privilegiar la ventilación natural (puertas y ventanas abiertas); y en caso de ventilación artificial, sólo se podrá operar con recirculación de un mínimo de 40% hacia el exterior. Se prohíbe la recirculación del aire al interior de los espacios y el sistema de filtros deberá desinfectarse y limpiarse constantemente”, explica el documento.

La Gaceta Oficial precisa que esta decisión deriva de la estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como la implementación del sistema de semáforo epidemiológico por regiones.

Cabe precisar que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado viernes 22 de abril, adelantó que se implementaría esta medida.

“Por ahora, lo que se retira es el tapete que se había quedado y que se consideró por parte de la Secretaría de Salud que no es necesario; también, la toma de temperatura, muchas veces esta toma de temperatura no era ni siquiera muy exacta, pero, sobre todo, que en los niveles tan bajos que está el Covid-19, se considera que la toma de temperatura no es necesaria; y lo único que queda es la orientación del uso de cubrebocas y el gel a la entrada de los establecimiento”, dijo la funcionaria.

Sheinbaum Pardo precisó que esta decisión la tomó la Secretaría de Salud federal. “Recuerden que siempre son decisiones técnicas, no es una decisión que dependa de la jefa de Gobierno, sino que hay un Consejo de Salud que toma estas decisiones”.

Vacunación contra Covid-19 en la CDMX

Sheinbaum Pardo informó que como parte de la intensificación del Plan Nacional de Vacunación continuarán operando hasta el 30 de abril los 122 puntos móviles donde se aplican primera, segunda y dosis de refuerzo del biológico AstraZeneca contra el Covid-19.

La jefa de Gobierno destacó que también se aplica la vacuna en 10 estaciones del Metro (Indios Verdes, Insurgentes, Cuatro Caminos, Pantitlán, Zócalo, Constitución de 1917, Auditorio, Universidad, San Lázaro y Taxqueña); así como en 88 puntos móviles en espacios públicos y 24 puntos de incorporación al programa de pensión para el bienestar de los adultos mayores.

Recordó que en total funcionan 117 Centros de Salud de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA), 45 Unidades de Medicina Familiar del ISSSTE y 25 Unidades Médico Familiares (UMF) del IMSS, así como a las cuatro Macro Sedes (Sala de Armas, CENCIS Marina, Voca 7, y Centro Cultural Jaime Torres Bodet), que están habilitadas desde el 19 al 23 de abril.

