Cancún, QR. “Hoy no hay dinero para una estrategia para el sargazo, pero se está trabajando para que el día de mañana haya los recursos necesarios”, pronunció el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons.

Tras el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que habrá apoyo federal para Quintana Roo en la estrategia contra la arribazón masiva de esta alga, Jiménez Pons explicó que Fonatur está coordinando las gestiones para conseguir recursos extraordinarios que permitan financiar la captura del sargazo en altamar.

“Estamos ayudando a integrar presupuestos, inclusive llevándole a la gente de Hacienda algunas consideraciones para proponer de dónde se podrían obtener recursos extraordinarios; creemos que al problema del sargazo se le tiene que echar montón, desde los tres niveles de gobierno y con el apoyo de los hoteleros, porque de otra manera va a ser muy difícil su manejo”, expresó.

El funcionario aseguró que las estimaciones de Fonatur arrojan que el requerimiento presupuestal es de entre 40 y 50 millones de dólares, principalmente para la contratación de empresas con embarcaciones equipadas para la captura de la mayor cantidad de sargazo en altamar.

“Si el problema no se soluciona antes de llegar a las playas, entonces eso ya no es una solución; tenemos que evitar que toque la costa porque si no lo logramos el impacto será incalculable, sobre todo en la barrera arrecifal”, agregó.

La estrategia que se está conformando, dijo, debe permitir que se capture entre 70 y 80% del sargazo en altamar para que el restante 20 o 30% se recoja en las playas, de lo contrario las cantidades de materia orgánica que llegarían a las playas serían inmanejables y se requeriría de maquinaria pasada para su retiro, lo cual supondría una afectación mayor a las playas y no se estaría evitando el problema ambiental que se pretende evitar.

Añadió que Fonatur ha recibido propuestas de empresas especializadas como Oceanus, la cual cuenta con un número suficiente de embarcaciones para desplegar la estrategia de captura en altamar, además de que se mantendrá la colocación de barreras de contención que ha ofrecido la empresa Escudo del Caribe.

A propuesta de los hoteleros también se está analizando la posibilidad de pagar al sector pesquero de Quintana Roo una cierta cantidad de dinero por la “pepena” del sargazo en altamar, aprovechando que hay veda en la captura de varias especies y muchas embarcaciones están disponibles para ser utilizadas en esta labor, explicó Jiménez Pons.

Estrategia estatal

La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo informó que se puso en marcha el Protocolo Emergente para la Atención del Sargazo, mediante el cual se acordó dividir el litoral costero de Quintana Roo en nueve zonas.

Mediante esta medida, se identificó a todos los hoteleros y concesionarios, a quienes se les envía la información del protocolo estatal, cuyo objetivo consiste en que los concesionarios y los ocupantes de frentes de playa puedan articular de manera conjunta estrategias para la contención de sargazo, desde barreras de contención cercanas a la playa y todo lo que represente la recolección y disposición final del alga.

