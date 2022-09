Se inicia la construcción del El Cuchillo II en Nuevo León

Monterrey, NL. El secretario de gobernación, Adán Augusto López y el gobernador de Nuevo León, Samuel García dieron el banderazo de arranque de la obra del acueducto El Cuchillo II, que aportará a la zona metropolitana de Monterrey de 5,000 litros por segundo adicionales para resolver la crisis hídrica que ha padecido el estado desde el mes de marzo.



El secretario de gobernación, citó que uno de los empresarios más importantes de Nuevo León le llamó preocupado porque inicialmente se había mencionado que el nuevo ducto sería para llevar 10,000 litros adicionales a los 5,000 litros por segundo que se bombean del acueducto original hacia Monterrey, y le ofreció juntar recursos para apuntalar financieramente la obra.



“Le expliqué que no existía un proyecto (concreto) para el acueducto de 5,000 litros y no teníamos dinero para el proyecto. Ahora el recurso si está disponible; esto es un asunto técnico, --de hablar con la verdad--, ¿para qué queremos tener un ducto de 10,000 litros por segundo y otro de 5,000 litros, si no tenemos agua? No obstante los 10,000 litros por segundo permiten una viabilidad del embalse los siguientes 10 años”, recalcó López Hernández.



Comentó que se están analizando otras opciones a largo plazo. En el caso de la instalación de una desaladora es la opción más cara porque se tendría que construir ésta y hacer un ducto de 300 kilómetros para traer el agua.



“Es más fácil y rápido, traer agua del río Pánuco, el compromiso del presidente es de no quedarnos sólo con esta solución, pues cuando lo que se conduzca por El Cuchillo II y por el I, no sea suficiente, él nos ha dicho que no quiere que la zona metropolitana de Monterrey vuelva a tener una situación como esta, el derecho al agua es fundamental, unidos podremos salir adelante”, aseveró.



El secretario de Gobernación, afirmó que lo que este viernes 2 de septiembre se está concretando es un trabajo conjunto, coordinado, por la federación, el gobierno estatal y las empresas representadas por la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra).

Respiro

Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, indicó que el acueducto de El Cuchillo II es un proyecto que Nuevo León estaba esperando desde hace más de dos décadas, y consideró que esta obra es de los proyectos más importantes del sexenio de AMLO, para garantizar el agua.



“Hay un respiro porque gracias a acciones paralelas, más del 70% de las casas tienen agua todos los días, la gente está agradecida y con la lluvia que llega hoy más. Digan al presidente que estamos muy agradecidos por echar a andar este proyecto”.



Dijo que se tuvo que llegar a la situación de que se “tronara el ducto de El Cuchillo”, en el pasado mes de junio, para arrancar el segundo ducto, “es una de las peores crisis que ha tenido Nuevo León (...) Hoy respiro”.



Recordó que este proyecto va acompañado de otros como la Presa Libertad que estará lista el próximo año, con un abasto de 1,600 litros por segundo, además de otros volúmenes y derechos para extraer agua de pozos profundos y someros que dotarán de 1,000 litros, más el llenado de las presas con las fuertes lluvias para este mes.



El evento se realizó en la Planta de Bombeo 4, acueducto China Monterrey. Serán 10 empresas del estado de Nuevo León las encargadas de construir El Cuchillo II, el costo aproximado de la obra es de 10,400 millones de pesos, consiste en edificar 100 kilómetros de tubería de acero de 84 pulgadas, con cinco estaciones de bombeo desde el embalse hasta la Planta Potabilizadora San Roque.

