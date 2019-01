El plan del presidente Andrés Manuel López Obrador de descentralizar las secretarías y organismos del gobierno federal, que comenzó al inicio de su gestión, marcha a paso lento. Sólo dos dependencias y una subsecretaría han anunciado formalmente su reubicación.

El proceso de descentralización de las dependencias federales busca que haya desarrollo en todo el territorio y no solamente en el centro de México, aunque desde que López Obrador anunció la propuesta, ésta ha generado polémica.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció formalmente las operaciones de la dependencia en el estado de Puebla el pasado 2 de diciembre.

El titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, dijo que con el inicio de operaciones cumple su compromiso de laborar en la ciudad, y aclaró que los trabajadores que se trasladen lo harán por voluntad propia y porque la reubicación le va a convenir a sus familias.

El traslado de la secretaría a esa entidad se apoyará en los expertos urbanistas de las universidades de Puebla y será coordinado con autoridades locales y representantes de la sociedad civil, considerando que el cambio de sede no afecte el desarrollo urbano, las reservas territoriales y la movilidad de los poblanos.

Asimismo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) inauguró sus oficinas el pasado 2 de diciembre en Mérida, Yucatán.

Serán alrededor de 1,500 funcionarios públicos con sus familias los que vendrían a vivir a la ciudad de Mérida, si así lo deciden, de acuerdo con la titular de Semarnat, Josefa González Blanco.

Aseguró que los empleados que no quieran venir a Mérida a vivir no serán despedidos. No detalló si serán reubicados a otras secretarías o qué pasará con ellos respecto a sus salarios. Añadió que la ruta y el plan completo de traslado tendrán un enfoque de sustentabilidad, para abordar adecuadamente los impactos y beneficios ambientales.

Minería en Chihuahua

El 19 de diciembre del año pasado se inauguraron en la ciudad de Chihuahua las instalaciones de la Subsecretaría de Minería, liderada por Francisco Quiroga Fernández, como parte de la descentralización de la Secretaría de Economía.

En tanto, Andrés Manuel López Obrador inauguró este jueves la nueva sede del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Morelia, Michoacán, durante su gira de trabajo por la entidad.

Cabe mencionar que, según el plan, las dependencias del gobierno federal que serían reubicadas durante su primer año de gestión serían Semarnat y la Secretaría de Turismo. Esta última se movería a Chetumal, Quintana Roo.

Otras dependencias que han prometido reubicarse son Petróleos Mexicanos, en Ciudad del Carmen, Campeche; Energía, en Villahermosa, Tabasco; Desarrollo Social, en Oaxaca, Oaxaca, y Ganadería en Guadalajara, Jalisco. En el caso de Presidencia y las secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Marina, éstas se mantendrán en la Ciudad de México.

Uno de los 100 compromisos de López Obrador es que se descentralizará el gobierno federal, y las secretarías van a estar ubicadas en distintas entidades del país, cuyo proceso se llevará a cabo de manera voluntaria, sin afectar a los trabajadores.