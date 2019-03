Guadalajara, Jal. El fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes) a través de la transformación digital, así como el desarrollo de las regiones de Jalisco, serán dos proyectos prioritarios para el crecimiento económico estatal, dijo a El Economista el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Ernesto Sánchez Proal.

Explicó que después del recorte del presupuesto federal al Ramo 23, los gobiernos municipales de Jalisco se acercaron a la dependencia, la cual enfocará apoyos al desarrollo regional como uno de sus proyectos clave.

“Los municipios no tienen dinero, después de lo que pasó con el Ramo 23 en el gobierno federal, hemos tenido reuniones con gran cantidad de presidentes municipales del estado que no tienen dinero y vienen a la secretaría para ver cómo les apoyamos, y tenemos una partida para ese rubro, sin embargo, no hay dinero que alcance”, explicó.

Ante ello, la Sedeco implementará esquemas de inversión extranjera a través de connacionales que radican en Estados Unidos y que tienen interés en desarrollar su municipio de origen.

El otro proyecto clave para el desarrollo y crecimiento económico del estado, subrayó el funcionario, es el fortalecimiento de las pymes a través de la transformación digital.

“Este programa tiene tres etapas. La etapa de la transformación cultural, porque el empresario tiene que saber lo que no sabe; la segunda etapa es el establecimiento de sistemas de administración para que haya algo sobre lo que se pueda mejorar, y la tercera fase es la transformación digital, hay cosas tan sencillas como las impresiones 3D, por ejemplo, para el diseño de joyas”, acotó.

“Reconocemos que no todo es alta tecnología, es un gran generador de riqueza, de empleo y de bienestar social, pero también tenemos que aprovechar eso para que derive en otros sectores porque no todo son chips”, añadió.

Incentivos

Sánchez Proal afirmó que en la actual administración la Sedeco cambiará la estrategia para la entrega de incentivos, y aclaró que los apoyos se enfocarán a ayudar a las empresas a que puedan acceder con mayor facilidad a los mercados.

“Algo muy importante, y es un cambio en comparación con otras administraciones: nosotros queremos privilegiar el acceso a mercados y los incentivos que hemos diseñado son para que las empresas tengan un acceso más fácil a los mercados tanto exteriores como interiores”, puntualizó el secretario.

“Eso es un impacto de mucho más largo plazo para las empresas que sí damos dinero para crear empleos, porque si esa empresa no tiene los medios adecuados para acceder al mercado, si le hacen falta certificaciones, si hace falta una estrategia adecuada de promoción, si falta conocimiento para el comercio exterior, o los nuevos canales de comercio electrónico, si la empresa no tiene acceso adecuado al mercado, aunque le demos el dinero que le demos, se va a acabar porque al final de cuentas, toda la economía es impulsada por el mercado”, finalizó.

