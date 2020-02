Como parte de la estrategia para reconfigurar el desarrollo urbano de la capital del país, autoridades locales explicaron que habrá nuevas acciones, como aprovechar el Sistema de Actuación por Cooperación Granada para así trabajar con la Iniciativa Privada (IP).

Durante la presentación de la rehabilitación del parque Lago Alberto, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que será por medio del programa de Sembrando Parques —el cual consiste en rescatar 16 zonas urbanas y convertirlas en espacios públicos y que tiene contemplado invertir más de 1,000 millones de pesos— que buscarán desarrollar proyectos con el empresariado.

“Hoy me da más gusto porque este programa ya no sólo es a partir de la inversión pública, sino también de la inversión privada y eso es muy importante porque todas estas zonas que se desarrollaron con una gran inversión requieren también espacio público; no puede ser solamente vivienda, requerimos parques, requerimos áreas verdes”, precisó.

Refirió que Grupo Modelo llevó a cabo la rehabilitación del parque Lago Alberto y también estará a cargo del mantenimiento; además, tuvo una inversión de 46.9 millones de pesos en una superficie de 6,000 metros cuadrados.

Sheinbaum Pardo indicó que seguirá buscando que más miembros de la IP participen en este programa y así se pueda seguir reconfigurando la zona urbana; en el mes de marzo se inaugurarán seis espacios públicos más.

Por su parte, el vicepresidente Legal y de Asuntos Corporativos de Grupo Modelo, Raúl Escalante Martínez, explicó que esta adopción del parque se suma a una serie de acciones para mejorar las zonas aledañas a la fábrica ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo.

“Sabemos que este esfuerzo no sería suficiente sin el apoyo de las autoridades y las comunidades para mejorar las zonas donde operamos, la rehabilitación del parque es un ejemplo de ello; esta adopción se suma a una serie de acciones que ha llevado Grupo Modelo”, dijo.

De acuerdo con Raúl Escalante, el parque Lago Alberto cuenta con dos canchas de futbol rápido, áreas verdes, biciescuela, casa de cultura, así como un Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes.

Instrumentos

La secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ileana Villalobos Estrada, reconoció la importancia de los Sistema de Actuación por Cooperación Granada, los cuales pueden ayudar en la transformación de zonas industriales y que se conviertan en espacios públicos.

“Este parque viene a ser resultado de un proceso efectivamente largo, pues que se inicia un poco antes de lo que hoy llamamos el Sistema de Actuación por Cooperación de Granadas, que como ustedes saben es un instrumento del desarrollo urbano instaurado en el año más o menos 2015”, expuso.

Dicho sistema es un instrumento que busca realizar proyectos y obras de infraestructura, equipamiento y espacio público, que generen beneficios directos a las personas y entorno urbano de zonas específicas.

