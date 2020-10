Cancún, QR. Luego de varios meses de espera, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la autorización para que el gobierno de Quintana Roo haga uso de la Megaescultura, en la Bahía de Chetumal, la cual fue elegida sede para albergar a la Secretaría de Turismo federal (Sectur).

La referida autorización fue emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y publicada el martes pasado en el DOF, donde se detalla que el gobierno del estado podrá hacer uso de 2, 758.75 metros cuadrados de Zona Federal Marítimo Terrestre del continente.

Incluye también el uso de 4,477.97 metros cuadrados de Zona Federal Marítimo terrestre y 1,542.059 metros cuadrados de terrenos ganados al mar correspondiente a la isleta y sus accesorios.

Miguel Torruco Marqués, titular de la Sectur, dijo en agosto pasado que éste era el único requisito que impedía que iniciaran el traslado de la dependencia a la capital del estado, pues no podían tomar posesión del inmueble porque desde hace más de 10 años existían irregularidades relacionadas con los terrenos ganados a la bahía de Chetumal para edificar esta estructura.

El funcionario había adelantado que una vez que se regularizara el edificio, el gobierno de Quintana Roo estaría en condiciones de entregarlo en comodato a la Sectur para iniciar el proceso de traslado de la dependencia a Chetumal.

“Una vez terminadas las oficinas, ya estaremos haciendo acto de presencia y estará en ocasiones su servidor, los subsecretarios o los directores generales y vamos a crear además productos y movimientos como el punto México que tenemos en la Ciudad de México”, ahondó.

“Si hoy me dijeran que ya existe el presupuesto y se puede convocar para hacer siete edificios y 1,500 viviendas, solucionando problemas de salud, escuelas, etcétera (para el personal de Sectur), pues adelante, pero estamos en un momento crítico en el que ha habido reducciones sin precedente en todas las secretarías para enfocarnos en la emergencia nacional; la prioridad es ahora la salud y evitar mayores contagios y que sigamos adelante”, agregó el secretario federal.

Solicitudes

Sin embargo, Miguel Torruco añadió que además del trámite de regularización del inmueble, debía considerarse el tiempo que le tomará a Sectur solicitar a la Secretaría de Hacienda el presupuesto para la remodelación de la referida Megaescultura, y sólo hasta entonces iniciar el traslado de la representación de la secretaría a Chetumal.

“Primero debo tener los documentos al 100%; paso dos, firmamos el contrato de comodato, pero si me los dieran este mes o el mes que entra, podríamos iniciar el siguiente año y no éste, porque tengo que solicitar el recurso correspondiente a Hacienda, que me los autoricen para llevar a cabo la licitación pública y remodelación de las oficinas. Y a partir de ese momento ya hablar de la posibilidad de irnos transfiriendo poco a poco”, expuso.

estados@eleconomista.mx