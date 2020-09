La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial que ya inició el trámite Revista Vehicular para el Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo en la Modalidad de Corredores 2020.

De acuerdo con lo publicado, este trámite va en concordancia con la estrategia de mejorar el transporte público en la urbe, así como identificar que estos no sean centros de propagación del Covid-19.

Asimismo, tiene como objetivo revisar, tanto de manera documental, inspección físico-mecánica y de equipamiento auxiliar, las 1,380 unidades de transporte que hay en modalidad de Corredores y que se encuentran en operación en la urbe.

“Con la finalidad de brindar un sistema de solicitud y registro virtual eficiente, se utilizarán en la inspección documental los expedientes y datos generados en el Diagnóstico para la Regularización y Mejoramiento del Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo de la Ciudad de México en su modalidad de Corredores, dado que en dicho diagnóstico se ha logrado integrar un padrón general, que ha sido evaluado por la Dirección General de Registro Público del Transporte y el Órgano Regulador del Transporte”, se lee en el documento oficial.

En ese sentido, para acceder al trámite, que estará disponible hasta el 4 de diciembre y cuyo costo es de 1,987 pesos, tendrán que ingresar a la página www.semovi. cdmx. gob.mx/corredores2020.

“Para poder realizarlo, la persona moral concesionaria o permisionaria podrá verificar a través del folio de presentación, la inspección documental. Para solicitar dicho folio (proceso que permitirá un mejor ordenamiento) se deberá efectuar el pago de derechos de la Revista Vehicular 2020 al menos 72 horas antes de iniciar el trámite. Cabe mencionar que únicamente podrán solicitarlo las unidades de aquellos concesionarios que participaron en el Diagnóstico para la Regularización y Mejoramiento del Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo de la Ciudad de México en su modalidad de Corredores”, se expone.

De acuerdo con el documento, si no se presentan en el día y hora que el sistema le asignó, tendrán la posibilidad de reagendar; sin embargo, en caso de no presentar la unidad a la nueva cita, se tendrá por no realizado el proceso y perderán el apoyo de bono de combustible otorgado por la Semovi (el cual se hizo por la contingencia y que va de 4,000 a 6,000 pesos mensuales), así como posibles sanciones ante el Instituto de Verificación Administrativa.

Una vez que la unidad concluya satisfactoriamente la revisión físico-mecánica, el módulo autorizado por la Semovi otorgará una constancia de aprobación, el holograma respectivo y el resultado del diagnóstico de la inspección; “mismos que serán indispensables para acreditar la conclusión de la Revista Vehicular 2020”.

“En caso de que en el diagnóstico se detecten fallas, la o el concesionario será responsable de corregirlo en un término de hasta 180 días, en este supuesto, y transcurrido el término señalado, la Semovi podrá requerir al concesionario acreditar que la falla fue subsanada”, sentencia la Gaceta.

[email protected]