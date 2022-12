Ambientalistas solicitan a gobierno mexicano informe sobre el Tren Maya, en el marco del T-MEC

Cancún, QR. En un segundo intento, organizaciones ambientalistas de Quintana Roo lograron que les fuera admitida una petición ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), en el marco del T-MEC, para que el gobierno de México rinda un informe sobre las irregularidades de las que es acusado en el caso de la construcción del Tren Maya.

“El secretariado (del CCA) determina que la petición SEM-22-002 (del Tren Maya) satisface los requisitos de admisibilidad listados en el artículo 24.27 del T-MEC y amerita una respuesta por parte del gobierno de México”, informó el Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental.

“Los peticionarios aseveran que México está incurriendo en omisiones en la aplicación efectiva de la legislación ambiental por cuanto a la evaluación de los impactos ambientales asociados al proyecto del Tren Maya (Tramo 5 Sur), ubicado en el estado de Quintana Roo, México”, añadió.

“El proyecto no se sometió a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental (procedimiento EIA) adecuado, como se requiere para este tipo de proyectos de infraestructura. En particular, los peticionarios afirman que México incumplió el carácter preventivo del procedimiento EIA y sostienen que debido a la fragmentación del proyecto en varios segmentos, no se consideraron los impactos ambientales significativos, acumulativos, sinérgicos, directos, indirectos y residuales”, se lee en el texto de la petición.

Apenas en agosto pasado, las organizaciones que promovieron la petición contra el Tren Maya recibieron una notificación en la que se les informaba que ésta no cumplía con los requisitos para abrir un expediente, aunque les dejaron abierta la opción de replantear la queja y reingresarla nuevamente en octubre pasado.

Estas organizaciones son Moce Yax Cuxtal, Grupo Gema del Mayab, Jaguar Wild Center, Red de Capacitadores Socio Ambientales, Sélvame del Tren, Cenotes Urbanos y diecinueve individuos, los cuales replantearon su petición, presentando información sobre el estatus jurídico e identificaciones de las personas firmantes, además incorporaron documentos de carácter técnico y científico para dar sustento a sus aseveraciones contra el Tren Maya.

El 21 de octubre del 2022, el secretariado de la CCA recibió la petición revisada con la información solicitada y no fue sino hasta el 1 de diciembre pasado que les notificaron que en esta ocasión la petición sí es procedente.

Según la queja, el Tren Maya estaría violando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Acuerdo de Escazú, el Pacto de San José de Costa Rica, el Protocolo de San Salvador, la Declaración de Río, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Vida Silvestre y la Ley de Aguas Nacionales.

