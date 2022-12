AMLO vuelve a insultar a ambientalistas que se oponen al Tren Maya; ellos le contestan

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a llamar pseudoambientalistas corruptos a activistas que denuncian que la forma en que se construye el tramo cinco del Tren Maya genera afectaciones irreversibles al ecosistema.

Esta vez, casi de inmediato, los aludidos le contestaron que quien miente es él y que cualquier persona puede ir al lugar de las obras para constatar los daños.



Durante la conferencia de prensa matutina de realizada en Campeche, le plantearon al jefe del Ejecutivo federal la preocupación de ambientalistas sobre el riesgo de que se afecte al medio ambiente con la construcción de pilotes de hasta 25 metros de altura y un viaducto elevado en el citado tramo.



Concretamente le preguntaron ¿Cómo se va a garantizar que no se afecte el ecosistema, los ríos subterráneos y las cavernas?



El presidente contestó:



“De todas maneras, no voy a convencerlos, pero, por ti, por respeto a tu persona, no a tu periódico, porque es un boletín, un pasquín del conservadurismo más rancio y muy enemigo de movimiento y, diría más, enemigo de la mayoría del pueblo y en especial enemigo de los pobres, pero voy a responder.



“Se hizo el estudio de todo el tramo, del tramo de Cancún a Tulum, que es la zona con cavernas, con ríos subterráneos, y se dijo desde el principio que no íbamos a afectar cenotes, ríos subterráneos y lo estamos haciendo.



“Lo pseudoambientalistas corruptos, que reciben dinero del gobierno de Estados Unidos, igual que de Claudio X. González y todas las llamadas organizaciones de la sociedad civil, que no les interesa de verdad el medioambiente, sino lo que quisieran es que no hiciéramos nada, pararnos en todo, empezaron a manejar que íbamos a afectar ríos subterráneos, cenotes y dijimos: No.



“Y entonces lo que se están haciendo son estudios precisamente para que se proteja todas las cavernas, ríos subterráneos que hay en el tramo, cosa que no hicieron —nada más que esto no va a salir en tu periódico— cuando Xcaret, que se metieron a excavar ríos subterráneos y nadie dijo nada, no había ambientalistas entonces (...)”

La respuesta vino a través de la plataforma de Twitter. Usando la cuenta @gemhsm de la ambientalista Gemma Santana, un grupo de activistas que estaban en el salón del pleno del Senado de la Republica le contestaron al mandatario mediante un breve video.

No somos farsantes ni pseudoambientalistas @lopezobrador_ y esto ya es una resistencia no solo a proteger la selva, si no a honrar la verdad y a los derechos humanos, aquí le mandamos un mensaje. @patygodinez #SelvameDelTren pic.twitter.com/KW3PTVXRTf — Gemma Santana ���� (@gemhsm) December 5, 2022



Santana, quien es integrante de la organización Voto por el Clima expresó: “El presidente volvió a decir en la mañana que somos farsantes y pseudoambientalistas y no. Lo que acaba de decir el presidente de los pilotes tampoco es válido. No somos farsantes”.



Comentó que muchos de los que se oponen ahora a la edificación del tren en esas condiciones, trabajaron con López Obrador, “pero ya no” y lo acusó de estar mintiendo. “No queremos que México se esté destruyendo ni sus leyes ni su democracia”.



Por su parte, la activista Cristina Nolasco mencionó que cualquier persona que quiera ir a caminar el tramo cinco del Tren Maya lo puede hacer y ver con sus propios ojos la realidad. “Basta de descalificarnos desde el escritorio y desde el helicóptero.”, mencionó.



En tanto, el instructor de buceo Michel Duhar opinó que el presidente López Obrador ya aceptó tácitamente que sí hay daño al ecosistema.



Mientras, el buzo y ambientalista José Urbina, identificado afirmó que sí había cenotes, ríos subterráneos, vestigios paleontológicos y los pilotes van a impactar el acuífero y agregó: “quién es el farsante”.



diego.badillo@eleconomista.mx