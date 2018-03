Cancún, QR. El gobierno de la entidad buscará aprovechar las facultades que le otorga la nueva Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado y los Municipios de Quintana Roo a fin de promover la operación de un nuevo parque temático en la Riviera Maya con recursos públicos e inversión privada, así como la licitación de dos centros de convenciones propiedad del gobierno estatal en Cozumel y Chetumal.

La secretaria de Turismo estatal, Marisol Vanegas Pérez, informó que el primero de los proyectos que analizan impulsar es un parque con temática de educación ambiental en la Riviera Maya, replicando el esquema bajo el que el gobierno de la entidad opera el Parque Nacional Chankanaab y el Museo de la Isla de Cozumel.

Este esquema implicaría la aportación de terrenos por parte del gobierno del estado, mientras que las empresas privadas interesadas estarían encargadas del desarrollo de todo el concepto y la inversión de capital en el resto del proyecto.

La funcionaria explicó que buscarán crear el instituto para el fomento a la infraestructura turística, basados en dicho esquema administrativo, ya que reporta importantes ingresos al estado que se destinan programas educativos.

“Eso nos ha enseñado que no necesariamente los organismos públicos no podrían operar, en este caso, un parque; ha sido muy exitoso y queremos replicar ese ejercicio no solamente en la parte continental. Queremos probar con dos rubros”, señaló.

El otro rubro es el de los congresos y las convenciones, explicó, ya que actualmente el gobierno de la entidad posee los centros de convenciones de Cozumel y Chetumal. Debido al poco uso que se les da a estos espacios, se buscaría que, mediante una Asociación Público-Privada, la administración estatal otorgue en concesión la operación de ambos recintos, con el objetivo de que una firma con experiencia en la materia les dé una nueva dinámica.

También se buscaría impulsar dicho proyecto a través del Instituto para el Fomento de la Infraestructura Turística, previa aprobación de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro).

Vanegas Pérez manifestó que ya han recibido algunas propuestas de integrantes de organizaciones financieras y de empresas que se acercan para ver cuáles son los proyectos en puerta.

Marco legislativo

En junio del 2017, el Instituto de Patrimonio del Estado (Ipae) se transformó en la Agepro, mediante la aprobación de la Ley de Asociaciones Público Privadas, promovida por el gobernador Carlos Joaquín González.

En los transitorios del decreto, se estableció que los recursos humanos, materiales y financieros del Ipae serían transferidos a la Agepro. A partir de entonces, esta agencia es un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Económico de la entidad, cuyo objetivo es aprovechar el patrimonio inmobiliario de la administración pública bajo la supervisión del Poder Legislativo estatal, el cual quedó facultado para revisar los alcances de cada uno de los proyectos APP (asociaciones público privadas).

Entre las obligaciones adicionales, se menciona que las entidades contratantes a través de las APP deberán tener recursos suficientes para cubrir contraprestaciones y demás compromisos durante la vigencia de un determinado contrato en el que se formalice el proyecto, el dictamen de viabilidad, una clasificación detallada de las obligaciones que se deriven del mismo, entre otros.

La Ley de Asociaciones Público Privadas quedó definida como un instrumento jurídico que dará certeza tanto a la Iniciativa Privada como al gobierno del estado y los municipios, con el objetivo de generar proyectos de infraestructura y servicios a largo plazo.

estados@eleconomista.mx