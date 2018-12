El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció ayudar, con remanentes del 2018, a los gobiernos de los estados que tengan problemas financieros para concluir el año.

“La propuesta que nosotros hicimos a los gobernadores es ayudarles si no tenían fondos para cerrar el año, porque se deben salarios o no han pagado aguinaldo, que lo que podríamos nosotros hacer es buscar la manera de adelantar las participaciones, porque no es un compromiso del gobierno federal. Nos está costando trabajo hacerlo, pero estamos haciendo un esfuerzo”, enfatizó.

“El secretario de Hacienda (Carlos Urzúa) ya me planteó que no es fácil que se adelanten las participaciones; habría que esperar a enero y ahora se requiere tener recursos. Pero se está buscando la manera de que, con remanentes, con fondos, se pueda adelantar estos apoyos. Entonces, se está atendiendo”, dijo Obrador.

En tanto, en el caso de los mandatarios como Javier Corral de Chihuahua y Enrique Alfaro de Jalisco, que han expresado inconformidad con las asignaciones presupuestales para sus estados el próximo año, López Obrador comentó que respeta sus expresiones.

“A los gobernadores, que estamos abiertos a escucharlos, sobre todo, el secretario de Hacienda tiene instrucciones de atender a todos los gobernadores”, puntualizó.

Estados y municipios están en contra del recorte en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 al Ramo 23: Provisiones Salariales y Económicas, por 43,467 millones de pesos, con respecto al monto aprobado en este año.

A pesar de esta disminución, para el próximo año se prevé un aumento de 39,200 millones de pesos en las transferencias federales a estados y municipios, en comparación con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.

Del total de recursos para los gobiernos subnacionales, 48.2% corresponde a participaciones, 41.5%, a aportaciones y el restante 10.3% a otros conceptos en los que se encuentran las asignaciones para convenios de coordinación, subsidios y otros gastos (incluye Ramo 23).

Tanto participaciones como aportaciones exhiben crecimiento en el PPEF 2019. El primer rubro es del gasto no programable —ejercicio libre—, pero la mayoría de las administraciones estatales y municipales ocupa estos recursos como garantía de pago para algún financiamiento, mientras el segundo es del gasto programable, lo cual significa que este dinero ya tiene un destino que en este caso es para combatir rezagos en infraestructura, educación, seguridad, salud y financieros.

Escuchará sin ser rehén

Luego de que un colectivo de la asociación Discapacidad Nos Une, así como un grupo de presidentes municipales del PRD, se manifestaron en Palacio Nacional para pedirle que no haya recortes al presupuesto del próximo año, AMLO ofreció escuchar a sectores, gobernadores y ciudadanos, pero dijo que su gobierno no será rehén de nadie.

“Nosotros no podemos ser rehenes de nadie, no vamos a ser nunca rehén de nadie, pero implicaba pleitos y juicios, y tardanza, demora (en la aprobación del presupuesto)”, añadió el mandatario federal al criticar los procedimientos que se seguían en la Cámara de Diputados, donde desfilaban gobernadores, presidentes municipales y organizaciones sociales para solicitar recursos.

Sobre las personas con discapacidad, indicó que su gobierno invertirá el próximo año “como nunca” para ofrecer becas a personas con capacidades diferentes.

“En el caso de personas con discapacidad, van a recibir, los discapacitados, como 12,000 millones de pesos, las personas con discapacidad, como nunca. Lo que pasa es que había grupos que negociaban presupuesto para poblaciones diversas y se pulverizaba, se fraccionaba mucho el presupuesto. Ahora ya no va a ser así. No vamos a entregar los apoyos a organizaciones, no van a haber intermediarios”, afirmó.

El presidente de la República ofreció escuchar a todos los sectores en el tema del PPEF para el próximo año, aunque pidió que no acudan a manifestarse a su domicilio particular.

[email protected]