El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo estar dispuesto a que se haga una revisión del pacto fiscal con gobernadores para que haya mayor equilibrio entre los recursos que aportan y reciben de la Federación las entidades, pero añadió que no será durante la contingencia sanitaria.

“Si se quiere cambiar la fórmula para que manejen más los estados que la Federación, vamos a pensar que eso es lo que proponen, pues que se analice”, aseguró en conferencia de prensa matutina.

López Obrador recordó que la fórmula con la que la Federación reparte los recursos a los estados se estableció desde el gobierno de José López Portillo y en lo que va de su administración, ahondó, no se le ha dejado de transferir a las entidades las participaciones federales que les corresponde.

“Entregamos puntualmente las transferencias federales, los recursos a los estados, no les retenemos sus participaciones, no se las condicionamos (...) El secretario de Hacienda tiene la instrucción de entregar puntualmente las participaciones, porque es dinero del pueblo”, explicó en Palacio Nacional.

Ante cuestionamientos sobre si la revisión al pacto fiscal debería realizarse en el marco de la pandemia, el mandatario mexicano consideró que debido a que se acercan elecciones no sería conveniente, además de reiterar que “no se vale que digan que no tienen recursos, porque la Federación no les entrega los recursos; todo lo que les corresponde por ley les llega puntualmente”.

Asimismo, recomendó de nueva cuenta a los gobiernos estatales y federal “apretarse el cinturón” para generar ahorros.

“Se pueden lograr ahorros, ya no comprar vehículos nuevos, austeridad, no tener tanto personal para que no se tropiecen, bajar el costo del gobierno a la sociedad y lo mismo en el caso de gobiernos estatales”, aseveró.

Por lo anterior, el Ejecutivo federal concluyó que estaría en condiciones de que se revisara la Ley de Coordinación Fiscal, “pero tendrían que verse todas las cosas, todo conjunto, porque a final de cuentas el dinero del presupuesto es dinero del pueblo, es de todos”.

