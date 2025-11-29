Volaris afirma que “prácticamente” todos sus aviones actualizaron software

En un segundo corte informativo de este sábado, Volaris dio a conocer que, salvo “algunos retrasos menores”, sus vuelos programados han operado de manera regular y que “prácticamente todas” sus aeronaves Airbus ya están actualizadas, como fue solicitado por autoridades internacionales un día antes por motivos de seguridad.

“Al corte de las 13:30 horas, Volaris informa que todos sus vuelos han operado de manera regular… La actualización del software de Airbus avanza de manera muy rápida”, explicó en un comunicado.

Por la mañana, a las 09:00 horas, en sus redes sociales, hizo un primer corte y aseguró que faltaba de actualizar 19 aviones, sin detallar el tamaño de su flota.

Al cierre del tercer trimestre del 2025, Volaris operó una flota de 117 aviones del fabricante francés Airbus que involucra modelos A319, A320 y A321.

“Volaris prevé seguir operando sin afectaciones por este motivo el resto del día. Seguiremos informando… Recordamos a nuestros clientes verificar el estatus de su vuelo en nuestro sitio web”, detalló.

Por su parte, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó sobre su corte de las 13:30 horas:

Viva Aerobus: 90 de 90 aeronaves actualizadas.

Volaris: 86 de 93 aeronaves actualizadas.