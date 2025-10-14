La UE impone millonarias multas a Gucci, Chloé y Loewe por imponer precios a los minoristas

La Unión Europea anunció este martes que había impuesto multas por un total de 157 millones de euros (182 millones de dólares) a las firmas de lujo Gucci, Chloé y Loewe por infringir las normas de competencia.

Las sanciones son consecuencia de redadas sorpresa efectuadas en estas empresas en abril de 2023 y de una investigación antimonopolio de la Comisión Europea de julio de 2024.

El brazo ejecutivo de la UE reprocha a las tres firmas -con sede en Italia, Francia y España respectivamente- haber limitado la capacidad de sus distribuidores independientes para fijar libremente los precios de sus productos.

Estas prácticas son contrarias al derecho de la competencia, ya que suponen precios más elevados para los consumidores.

Las tres empresas cometieron estas infracciones de forma independiente entre sí, pero en períodos que se solapaban, y con respecto a tiendas físicas o en línea que a menudo eran las mismas.

Al sancionarlas simultáneamente, el Ejecutivo europeo afirmó que quiere "enviar un mensaje contundente a toda la industria" de la moda.

No obstante, los importes de las multas se vieron reducidos con respecto a los máximos previstos por la normativa europea porque las tres compañías cooperaron en la investigación.

Gucci, filial italiana del grupo francés Kering, recibió la multa más elevada, fijada en cerca de 120 millones de euros.

"Kering toma nota de la decisión de la Comisión Europea sobre prácticas que ya no se aplican en Gucci", indicó el grupo en un comunicado a AFP. En él precisa que la sanción había sido prevista en sus cuentas del primer semestre de 2025.

La marca de moda francesa Chloé, propiedad del grupo suizo Richemont, deberá pagar cerca de 20 millones de euros.

Por último, Loewe, marca española del gigante francés del lujo LVMH, deberá abonar 18 millones de euros.