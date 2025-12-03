UE frenará la exportación de pilas reciclables y residuos de tierras raras

La Comisión Europea planea restringir las exportaciones de residuos de tierras raras y chatarra de baterías que puedan reciclarse a partir de principios de 2026, como parte de su impulso para asegurar materias primas críticas para automóviles eléctricos, turbinas eólicas y semiconductores.

La propuesta es una de las primeras medidas en respuesta a la decisión de China de limitar sus exportaciones de imanes de tierras raras, de los que dependen muchas industrias.

El plan REsourceEU de la Comisión pretende acelerar la Ley de Materias Primas Críticas del bloque, aprobada en 2023. La UE quiere acelerar el desarrollo de sus propias cadenas de suministro para no depender de "un solo país para más del 65% de su demanda".

El reciclaje de residuos de tierras raras podría satisfacer el 20% de las necesidades de imanes permanentes de la UE, que ascienden a 20,000 toneladas métricas al año. A partir de septiembre de 2026, los residuos de baterías de iones de litio y masa negra se clasificarán como peligrosos, lo que impedirá su exportación a países no miembros de la OCDE.

"El Centro Común de Investigación calcula que la UE podría tratar entre el 50% y el 65% de la masa negra que produce, lo que permitiría obtener hasta un millón de nuevos paquetes de baterías de vehículos eléctricos al año", según el documento, en referencia a los residuos de baterías de polvo negro.

Según el plan, la UE invertirá 3,000 millones de euros (3,500 millones de dólares) durante el próximo año para acelerar proyectos que podrían reducir la dependencia de un solo país a un 50% para 2029.

En 2026 se pondrá en marcha un nuevo Centro Europeo de Materias Primas Críticas.