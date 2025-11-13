La UE abre investigación contra Red Bull por restringir la competencia en las bebidas energéticas

Los reguladores antimonopolio de la Unión Europea abrieron una investigación sobre el fabricante austriaco de bebidas energéticas Red Bull, alegando que puede estar restringiendo la competencia, en particular las bebidas energéticas vendidas por su rival más cercano.

La investigación de la Comisión Europea se produce tras una serie de allanamientos en la empresa en 2023 y tras las acusaciones de tácticas anticompetitivas por parte de su rival estadounidense Monster Energy.

La autoridad antimonopolio de la UE dijo tener indicios de que Red Bull, conocida por su bebida energética, podría haber desarrollado una estrategia a escala europea para restringir la competencia de las bebidas energéticas de más de 250 ml vendidas en supermercados y gasolineras.

Según la Comisión, la estrategia, aplicada en Países Bajos, donde tiene poder de mercado, se dirigía supuestamente a las bebidas energéticas vendidas por su rival más cercano, pero no dio el nombre de la empresa.

"Queremos ver si estas prácticas pueden estar manteniendo los precios altos y limitando la elección de bebidas energéticas para los consumidores", dijo en un comunicado Teresa Ribera, jefa de antimonopolio de la UE.

Red Bull declinó hacer comentarios.

Según la Comisión, las supuestas prácticas anticompetitivas incluyen la concesión de incentivos monetarios y no monetarios a supermercados y gasolineras para que dejen de vender bebidas rivales de más de 250 ml y el abuso de su poder de mercado como gestor de categoría.

Las infracciones de las normas antimonopolio de la UE pueden costar a las empresas multas de hasta el 10% de sus ventas anuales globales.