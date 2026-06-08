Uber dice que los primeros robotaxis llegarán a Londres en unos meses

Uber anunció que sus usuarios podrán inscribirse a partir del lunes para tener la oportunidad de viajar en los primeros robotaxis de Londres tan pronto como las autoridades reguladoras den luz verde al lanzamiento, algo que la empresa espera que ocurra en los próximos meses.

Los vehículos utilizarán tecnología de inteligencia artificial de la startup británica Wayve para circular de forma autónoma por las calles de la capital, pero inicialmente contarán con operadores cualificados al volante que supervisarán el sistema, según informó la empresa de transporte compartido.

Los robotaxis ya operan en ciudades de Estados Unidos como San Francisco, Phoenix y Los Ángeles, y en China. Sin embargo, Europa ha tardado más en implantarlos, en parte debido a la legislación local y a la mayor complejidad del trazado histórico de las calles.

Uber calificó su introducción como una prioridad estratégica en su carrera con sus rivales por adoptar esta tecnología, que promete desplazamientos más eficientes y ahorro de costos. "Esta es la primera vez que el público en general podrá solicitar un vehículo autónomo en Reino Unido", afirmó Kaity Fischer, vicepresidenta de operaciones y comercial de Wayve, en una entrevista.

Los vehículos Ford Mustang Mach-E, con la marca Uber x Wayve, cuentan con cámaras de visión periférica y radares que proporcionan datos que se procesan en el propio vehículo. La tecnología se ha probado en las calles de Londres desde 2018, según explicó Fischer.

El vehículo se desenvolvió bien en el intenso tráfico londinense -con autobuses entrando y saliendo, ciclistas zigzagueando entre los coches y peatones cruzando por los pasos de cebra- en una prueba realizada por Reuters el viernes.

Los clientes a los que se les asigne un viaje autónomo de Wayve podrán elegir entre aceptarlo o cambiar a un servicio convencional, dijo Annie Duvnjak, directora global de Operaciones de Movilidad Autónoma de Uber. Los viajes en vehículos autónomos no costarán más, añadió.

El Gobierno británico anunció en 2025 que este año aceleraría los proyectos piloto de servicios de taxi sin conductor de seguridad, antes de un posible despliegue más amplio el año que viene. Los servicios comerciales deben ser aprobados por las autoridades locales, como Transport for London, antes de su lanzamiento.