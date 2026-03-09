Tren a Toluca y Maya fueron el motor del alza del pasaje ferroviario en 2025

Más servicios ferroviarios y menos pasajeros. Durante el 2025 se transportaron en México 55.1 millones de pasajeros en los seis sistemas ferroviarios activos, lo que representó un incremento de 6.9% en relación al año previo, en donde el Tren Suburbano tuvo una participación del 82%, con base en datos de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI). En el 2024 el aumento fue mayor: 12.4 por ciento.

Sin embargo, la cifra reportada fue 4.1% menor a la del 2018 (57.5 millones), cuando el Tren Suburbano era el único servicio disponible (su demanda cayó hasta 29.5 millones de pasajeros dos años después, en el 2020, como consecuencia de la pandemia del Covid-19).

Los datos oficiales refieren que el año pasado, el Tren Suburbano (concesionado y operado por la empresa Ferrocarriles Suburbanos, integrada por CAF, Omnitren y el Fondo Nacional de Infraestructura), que va de Buenavista a Cuautitlán, reportó una caída de 2.2% en pasajeros (45.1 millones), luego de una recuperación tras la crisis sanitaria (en 2024 creció 1.1% y en 2023 11.8%).

Por el contrario, el tren interurbano México-Toluca subió 88.8% sus pasajeros al llegar a 8.4 millones, a pesar de no operar en su totalidad de Zinacantepec a Observatorio (lo que ya ocurre desde el mes pasado) y el Tren Maya creció sus usuarios en 91.9%, al totalizar 1.3 millones.

Los tres sistemas referidos representaron el 99.5% del total de pasajeros, seguidos del tren turístico Chepe Express (que va de Los Mochis, Sinaloa, hacia Creel, Chihuahua) con 179,000 pasajeros, el Corredor Interoceánico (que conecta Veracruz y Oaxaca) con 69,800 pasajeros y el tren turístico Tijuana-Tecate con 1,700.

Home office, motocicletas...

“Qué bueno que los trenes de pasajeros están de regreso. Qué México invierta fuerte en los sistemas de transporte férreo es una apuesta segura, aunque se debe poner mucho énfasis en las etapas de planeación para evitar que algún sistema se convierta en un elefante blanco. No me queda la duda, la solución de transporte, sobre todo en las zonas suburbanas, es el tren y si no se piensa a largo plazo no saturaremos”, comentó Alfredo Nolasco, fundador de la firma de consultoría Spyral.

Cuestionado sobre las razones de que haya menos pasajeros en trenes que hace ocho años, consideró que, a la fecha, el Tren Suburbano, sigue siendo el líder porque su trazo está en una zona de alta densidad poblacional y lo que ocurre ahí impacta en el total, pero la próxima inauguración del ramal de la estación Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) llevará mayor flujo.

“Sí, hay más sistemas, pero hemos estado viendo el efecto del home office, que se incrementó tras la pandemia, y también por el creciente uso de motocicletas, que es un fenómeno que se debe analizar a detalle por sus diferentes implicaciones, entre ellas las de seguridad. Es real que hay un incremento en el poder adquisitivo en los deciles más bajos de la población, lo que permite acceder a esquemas de crédito para buscar un mejor modo de transporte, incluido un automóvil”, explicó.

Un profesor que vive cerca de la estación San Rafael del Tren Suburbano contó a El Economista que desde hace un par de años optó por utilizar su motocicleta para viajar al centro de la Ciudad de México donde labora porque le resulta más cómodo y rápido. Y una contadora que vive cerca de la estación Cuautitlán dejó de usar el tren hace casi un año porque en la familia compraron un auto y es el que usa para llegar a su trabajo en la colonia Roma en la CDMX, evitando apretones en los trenes.

A decir de Alfredo Nolasco, con amplia experiencia en el sector ferroviario de pasajeros, mientras más sistemas existan más se aumentarán los usuarios y la competencia entre otras alternativas de transporte, siempre y cuando el tema de los aforos se haya estudiado adecuadamente y se cuente con las correspondientes líneas alimentadoras que permitan su utilización.

“Este año, el tren México-Toluca, con su servicio completo ya, dará un levantón a las cifras de usuarios. También veremos con detalle lo que ocurrirá con el tren México-Querétaro cuando se termine de construir porque es el mejor ejemplo de competencia entre soluciones”, explicó.