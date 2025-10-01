Estalla huelga en Monte de Piedad por violaciones al contrato colectivo de trabajo

En el primer minuto de este primero de octubre, el Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad estalló, una vez más, la huelga en el Nacional Monte de Piedad denunciando violaciones laborales sistemáticas al Contrato Colectivo del Trabajo y acoso institucional contra la organización sindical que lidera Arturo Zayún.

Cabe recordar que el último periodo de huelgas que se vivieron en esta Institución fue hace 250 años; en esta nueva etapa en la que se han presentado marcadas diferencias se ha estallado la huelga en dos ocasiones, la primera de ellas el pasado 15 de febrero de 2024.

La segunda huelga se da este primero de octubre en donde las denuncias son las mismas: incumplimiento del contrato colectivo de trabajo.

La primera huelga en la historia del Nacional Monte de Piedad ocurrió el 15 de febrero de 2024, tras una década de conflictos laborales y negociaciones fallidas entre el sindicato y el patronato de la institución.

Al colocar las banderas rojinegras Arturo Zayún, secretario general del Sindicato del Monte de Piedad, dijo que “Hemos enfrentado un conflicto durante los últimos cinco años, originado por los intentos de liquidar el contrato colectivo de trabajo y despedir a los empleados”.

.

Explicó que el punto de desencuentro se presentó cuando la directiva del patronato presentó un recurso llamado conflicto de naturaleza económica, cuyo fin, era liquidar el contrato colectivo de trabajo en su totalidad, desde entonces, y a pesar de que éste fue archivado, “no ha parado el acoso y el despido a trabajadores”, dijo Zayún.

“Hace un año, nos declaramos en huelga por un mes debido a la insistencia de la institución en que aceptáramos un contrato de protección. Tras el archivo del expediente del conflicto colectivo y nuestra negativa a aceptar el nuevo contrato, comenzaron a hostigarnos y a despedir trabajadores, lo que nos llevó a la huelga. En esta ocasión no es diferente ha habido incumplimiento a un acuerdo y violaciones al contrato colectivo”.

Recordó que para levantar la huelga del año pasado la organización sindical firmó un convenio en el cual hubo reducción de personal, se amplió la jornada de trabajo sin remuneración alguna y se quitaron prestación; pero, “la administración se da a la tarea de seguir violando el convenio que todavía beneficiaba a los trabajadores, quieren presionar, por eso estallamos la huelga. Ya es una situación que no se soportan los trabajadores.