Toyota estudia un sistema de drones para apoyar a sus vehículos

El fabricante de automóviles japonés dijo que el potencial sistema tiene como objetivo mejorar el conocimiento de la situación en lugares donde no es seguro salir del vehículo.

Reuters

Toyota Motor dijo el martes que está explorando el desarrollo de un pequeño sistema de drones principalmente para apoyar las operaciones de sus vehículos en carreteras sin pavimentar y senderos.

El fabricante de automóviles japonés dijo en una presentación ante la Administración Federal de Aviación que el potencial sistema tiene como objetivo mejorar el conocimiento de la situación en lugares donde no es seguro salir del vehículo.

"Al proporcionar al conductor vistas del entorno, incluidos los peligros potenciales alrededor y debajo del vehículo, los conductores pueden planificar rutas más seguras y mejorar las operaciones del vehículo", dice la carta de Toyota.

