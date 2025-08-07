Toyota recorta 14% sus previsiones de beneficios por los aranceles de Trump

Los aranceles estadounidenses llevaron este jueves al gigante automovilístico japonés Toyota a recortar en un 14% sus previsiones de beneficios netos anuales.

El mayor fabricante de automóviles del mundo por ventas de vehículos espera ahora unas ganancias de 2.66 billones de yenes (unos 18,000 millones de dólares), frente a los 3.1 billones de yenes previstos anteriormente.

"Debido al impacto de los aranceles estadounidenses y otros factores, los resultados reales mostraron una disminución de los ingresos operativos, por lo que se ha revisado a la baja la previsión", afirmó la empresa en un comunicado.

Sus acciones cayeron hasta un 2.4% en Bolsa de Tokio antes de recuperarse.

En abril, el presidente Donald Trump impuso un arancel del 25% a los vehículos japoneses importados a Estados Unidos, lo que supuso un duro golpe para Japón y su crucial sector automovilístico.

Aunque Tokio y Washington anunciaron un acuerdo comercial en julio, por el que se reducía ese gravamen al 15% y se le proporcionaba un cierto alivio, aún no está claro cuándo entrará en vigor.

Los resultados de Toyota se dan a conocer después de que Honda, el segundo mayor fabricante japonés, también anunciara el miércoles que sus beneficios netos se habían reducido a la mitad en el primer trimestre debido a los aranceles de Trump, aunque mejoró sus previsiones de ganancias anuales gracias al acuerdo con Washington.

En los tres primeros meses de su año fiscal, que comienza en abril, las ganancias cayeron a 196,670 millones de yenes (1,300 millones de dólares), lo que supone un descenso del 50.2% con respecto al año anterior.