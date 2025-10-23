Suerox pagará la mitad del nuevo impuesto a bebidas electrolíticas, pero subiría precio: Genomma Lab

Genomma Lab reconoció que, aunque el posible nuevo impuesto a las bebidas isotónicas y electrolitos ejercería presión para aumentar los precios, la ventaja frente a sus competidores es que la categoría que comercializa no contiene azúcar, por lo que solo pagaría la mitad de los impuestos.

“Tenemos una ventaja porque no vendemos nuestros productos con azúcar. Así que, según la información pública que conocemos hoy, los IEPS que serán aplicables a Suerox son la mitad de lo que se aplicará a nuestros competidores en isotónicas y electrolitos”, dijo el director general de la empresa, Marco Sparvieri, en conferencia con analistas.

La Cámara de Diputados dio luz verde a la propuesta para establecer, por primera vez, un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de 3.08 pesos por litro a los sueros orales y bebidas electrolíticas que contengan azúcares añadidos o edulcorantes.

La iniciativa también contempla un gravamen de 1.50 pesos por litro para los productos que no incluyan azúcares, pero que no cumplan con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cuales establecen que las fórmulas deben contener solamente glucosa anhidra, cloruro de sodio, cloruro de potasio y citrato trisódico.

Suerox es una bebida rehidratante con electrolitos que contiene sodio potasio, magnesio, calcio, zinc, cloruro, fósforo y bicarbonato por una porción de 630 mililitros.

Según sus ingredientes, no contiene azúcares ni calorías (0-5 kcal), usa sucralosa como edulcorante, más ácido cítrico y saborizantes; algunas versiones incluyen vitamina C.

Subirán precios si los competidores lo hacen

Con estas medidas, que podrían aplicarse a partir de 2026, Marco Sparvieri adelantó que Genomma Lab analiza si ajustaría el precio de su producto en caso de que sus competidores también lo hacen, como una forma de proteger la rentabilidad y mantener sus márgenes.

“Si nuestros competidores no aumentan los precios, tendremos que absorber el IEPS y ese impacto ya está contemplado en los estados financieros y los planes para 2026”, aseguró el directivo.

Agregó que a pesar de la complejidad regulatoria y mientras muchos de sus competidores operan “con más burocracia y una toma de decisiones más lenta”, la empresa mantiene una estructura que le permite moverse más rápido y responder más rápidamente a las necesidades de los consumidores.

Por otra parte, el director de Genomma Lab explicó a debido a que el consumo en México se ha desacelerado y las condiciones climáticas en verano fueron desfavorables (con intensas lluvias en diversos estados del país) sus ventas se vieron afectadas, particularmente la categoría de bebidas, incluida la línea de electrólitos.

“Vimos una fuerte caída en Suerox en el tercer trimestre en México, en particular, que no se alinea con los números de ventas al consumidor final porque teníamos grandes inventarios para la temporada de verano que no funcionó y ahora los clientes todavía tienen inventario”, dijo el directivo.

La expectativa es que todavía habrá algunos "trimestres difíciles" para la empresa, debido al complicado entorno del consumo, proyecto Marco Sparvieri.