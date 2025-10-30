Nestlé y Starbucks acusados por ONG de violaciones de derechos en plantaciones de café

Varias ONG como Coffee Watch, acusaron el jueves a Nestlé, Starbucks y Neumann Kaffee Gruppe de violaciones de derechos humanos, como el trabajo infantil, en plantaciones de café en Brasil y México, entre otros sitios.

Coffee Watch indicó en un comunicado que envió una queja contra esas empresas con International Rights Advocates y la ONG alemana Deutsche Umwelthilfe, ante la Oficina Federal Alemana de Economía y de Control de las Plantaciones (BAFA).

Las ONG acusan a esas firmas de no respetar la ley alemana sobre el deber de cuidado de las empresas en sus cadenas de suministro en vigor desde 2023, que tiene por objetivo reforzar el respeto de los derechos humanos, entre otros la prohibición del trabajo de niños y el trabajo forzado.

En su comunicado Coffee Watch reportó informes de "graves violaciones (...) en las explotaciones de café en China, México, Brasil y Uganda, especialmente el trabajo de niños y el trabajo forzado, las violaciones masivas de las normas de seguridad en el trabajo, así como la explotación salarial".

Citada en el comunicado, Etelle Higonnet, directora de la organización Coffee Watch, afirmó que "en las plantaciones que proveen a Nestlé, Starbucks, el grupo Neumann Kaffee y otros, trabajan niños, personas son hostigadas y sus derechos violados".

"Estamos convencidos de que los problemas son graves, sistemáticos y extensos. Las autoridades alemanas deben actuar para que las empresas asuman al fin sus responsabilidades", señaló Higonnet.

"Tomamos esas acusaciones en serio, pues no son conformes a nuestras elevadas normas", señaló Nestlé en un comunicado enviado a AFP.

El grupo, que tiene más de 2,000 marcas, asegura que no está "directamente relacionado con las explotaciones agrícolas cuestionadas" y que "cesó las relaciones con un proveedor a causa de una no aplicación de nuestras normas". Contactados porAFP, Starbucks y Neumann Kaffee Gruppe no respondieron por ahora.

Starbucks dijo al semanario alemán der Spiegel, que rechaza las acusaciones "infundadas" y aseguró que se comprometió "a proveerse de café de manera responsable, especialmente promoviendo el respeto de los derechos humanos".