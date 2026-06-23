Las soluciones integrales en la gestión de flotas son necesarias en el transporte: Edenred

Los acelerados cambios que enfrentan la logística y el transporte han motivado a Edenred en México a evolucionar para ofrecer soluciones integrales, por lo que pasan de Ticket Car (la tarjeta de control de combustible que genera ahora 90% de los ingresos) a ser un ecosistema integral de gestión de flota con el apoyo de la inteligencia artificial: Edenred One Mobility.

“Queremos integrar la mayor cantidad de información sobre las operaciones para generar datos que ayuden a los administradores de flotas. Con la data se podrá, por ejemplo, calcular el costo total de operación, conocer el rendimiento de una marca de camiones, el costo promedio de reparación, establecer los mantenimientos preventivos”, comentó el director de Mobility Edenred, Pablo Chiappetta.

En el país, la empresa ofrece soluciones de pago para usos específicos como la alimentación (vales de despensa y restaurante), motivación (tarjetas regalo, plataformas de reconocimiento de empleados), movilidad (con soluciones de administración de combustible, mantenimiento, peajes y estacionamientos, así como pagos empresariales (tarjetas virtuales).

A la fecha cuentan con un portafolio cercano a los 12,000 clientes totales y han emitido medio millón de tarjetas de combustible en el sector de movilidad, en donde la electromovilidad comienza a ocupar un espacio relevante.

En conferencia de prensa, el directivo destacó que el estar cerca de los transportistas (de diferentes tamaños) les ha permitido conocer sus necesidades y buscar alternativas que les resulten benéficas en términos de productividad y de finanzas.

“Estamos viviendo diversos cambios en los patrones de consumo que han obligado a que la logística evolucione con el uso de tecnología. Hace cinco años todavía un consumidor podía ir a comprar a una tienda un regalo de fin de año y ahora: entra al celular, busca, compra y lo recibe en su casa. Hay muchas empresas de logística y es fundamental tener una mejor gestión de las unidades de transporte, por eso estamos haciendo este cambio”, explicó Pablo Chiappetta.

Actualmente para la empresa la vertical de combustible es la principal, aunque en su nuevo ecosistema compartirá espacio con valores agregados (mantenimiento o arrendamiento, que lo ofrecen con socios externos) y con movilidad sustentable (en donde se incluirán temas de electromovilidad).

“Nosotros no somos solamente una aplicación, aunque tenemos la parte transaccional en donde le damos a nuestros clientes la opción de cargar combustible en una red de 7,000 estaciones con las que tenemos diferentes tipos de convenios, queremos que los transportistas nos vean como una solución integral a la que deben voltear a ver”, agregó el directivo.