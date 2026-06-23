Crudo bajó; mercado se fija en Ormuz

Los precios del petróleo cerraron el martes con una baja del 1%, mientras los inversionistas ponían su atención en el Estrecho de Ormuz tras las señales de avance en las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

Los futuros del crudo Brent cerraron con una baja de 82 centavos, o 1-1%, a 77.08 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) perdieron 65 centavos, o 0.9%, a 73.21 dólares.

Los precios habían caído más de 3% el lunes, después de que Estados Unidos concedió a Irán una exención de 60 días a las sanciones tras las primeras conversaciones de paz, y de que las autoridades informaron de una tregua en las hostilidades en Líbano en el marco de un acuerdo más amplio.

La mezcla mexicana de exportacipion perdió cerró en 71.22 dólares el barril, una baja de 1.26% o 0.91 dólares.

Omán e Irán acordaron el martes continuar las conversaciones sobre la futura gestión de la navegación en el Estrecho de Ormuz.

El secretario de Estado Marco Rubio dijo el martes que Irán no podría cobrar peajes en el Estrecho de Ormuz como parte de ningún acuerdo final con Estados Unidos, argumentando que tal arreglo sería contrario al derecho internacional.

El mundo perdió durante tres meses millones de barriles de crudo y gas luego de que la guerra cerró el estrecho, un punto estratégico para aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de GNL y crudo.

Los inversionistas observan con cautela la rapidez con que los productores de Medio Oriente puedan reanudar la producción y exportación de petróleo tras los daños sufridos durante la guerra, y si se permitirá la entrada de más buques a la región.

Paso limitado

Una fuente militar iraní dijo el martes a la agencia de noticias Fars que se permite el paso de un número limitado de embarcaciones, en coordinación con la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní.

El presidente Donald Trump dijo que el lunes se extrajeron 19 millones de barriles del estrecho y, en una publicación en redes sociales destacó la caída de los precios del petróleo; sin embargo, a corto plazo, la flexibilización de las sanciones no afectaría mucho a los precios, según Ole Hvalbye, analista de mercado de SEB Research, ya que el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán aún es reciente y frágil.

“Los armadores y operadores de buques exigirán garantías de que las amenazas que representan las minas han sido eliminadas por completo. Los puertos dañados, los escombros en el agua y la congestión son más obstáculos para un aumento incondicional del tráfico”, dijo Tamas Varga, analista de PVM Oil Associates.

En otros lugares, los aumentos de la oferta fueron desiguales: Arabia Saudita, el principal exportador de la OPEP, vio caer sus exportaciones de crudo por segundo mes consecutivo en abril, alcanzando un mínimo histórico, según datos de la Joint Organizations Data Initiative.

Según una encuesta de Reuters, las reservas de crudo, gasolina y diésel en Estados Unidos probablemente disminuyeron la semana pasada.

Esto se produce después de que el Departamento de Energía anunciara la semana pasada que las reservas de petróleo en la Reserva Estratégica de Estados Unidos cayeron a su nivel más bajo desde junio de 1983.