EU mantiene dos portaaviones en el golfo Pérsico mientras negocia con Irán

El Ejército de Estados Unidos ha confirmado este martes que mantiene dos portaaviones desplegados en las inmediaciones del golfo Pérsico, en un momento en el que negocia con Irán para un acuerdo final para el fin de las hostilidades y un pacto nuclear.

"Dos portaaviones continúan operando en Oriente Próximo mientras las fuerzas de Estados Unidos permanecen desplegadas y en estado de alerta", ha indicado el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) en un mensaje en redes sociales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había señalado que ha ordenado que el estrecho de Ormuz "permanezca abierto, sin un bloqueo naval", aunque ha matizado que mantendrá la presencia militar en la zona como medida de presión en medio de las negociaciones con Teherán.

"Todos los buques permanecerán en sus puestos por si fuera necesario volver a poner en pie el bloqueo, lo que en estos momentos parece altamente improbable", ha detallado en su mensaje el inquilino de la Casa Blanca.

Estados Unidos e Irán han dado los primeros pasos para avanzar en la aplicación del acuerdo preliminar que establece el cese de las hostilidades y la reapertura del paso de Ormuz. En concreto, las partes han acordado la creación de un comité de alto nivel que "supervisará políticamente la mediación" y al cual informarán "periódicamente" los negociadores principales.

La idea es que "dirigirán grupos de trabajo centrados en temas nucleares, sanciones y un grupo de seguimiento y resolución de controversias para garantizar la implementación efectiva del Memorando de Entendimiento".

Dicho acuerdo establece que Estados Unidos confirmará la retirada de las fuerzas estadounidenses de las proximidades de Irán "dentro de los 30 días posteriores a la firma del acuerdo final".