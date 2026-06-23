Oro cayó porque el dólar llegó a su máximo de un año

El oro cayó el martes, luego de que el dólar tocó máximos de un año ante las mayores expectativas de que la Reserva Federal eleve sus tasas de interés, contrarrestando el apoyo que supuso el descenso de los precios del petróleo ante los avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

El oro al contado cayó 1.4% a 4,131.24 dólares por onza. Los futuros del oro en Estados Unidos con entrega en agosto bajaron 1.3%, a 4,149.40 dólares por onza.

El dólar tocó el martes su mayor nivel en más de un año, lo que encareció el oro para los compradores extranjeros que adquieren el metal en dólares

“En estos momentos, el oro y la plata no están prestando mucha atención a Medio Oriente. Creo que están más pendientes de lo que dijo la Reserva Federal la semana pasada”, señaló Bob Haberkorn, estratega senior de mercados de StoneX.

Las señales de línea dura para contrarrestar la inflación por parte del nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, han llevado a los inversores a aumentar sus apuestas por subidas de las tasas de interés en breve.

Los operadores estiman ahora que hay un 86% de probabilidades de que se produzca un alza de tasas en diciembre por parte del banco central, frente al 61% registrado antes de la reunión de la Fed de la semana pasada, según la herramienta FedWatch de CME.

Aunque el oro suele considerarse una cobertura contra la inflación, el metal dorado tiende a sufrir en un entorno de tasas de interés elevadas, ya que no rinde intereses a los inversionistas.

En el ámbito geopolítico, Estados Unidos suspendió las sanciones contra Irán durante 60 días a partir del lunes, tras las primeras conversaciones en el marco de un incipiente acuerdo de paz que se firmó entre las dos naciones, aunque las hostilidades en el Líbano continuaron, informaron fuentes oficiales.

Los inversioniostas esperan ahora los datos sobre los gastos de consumo personal de Estados Unidos, el indicador de inflación preferido por la Fed, que se publicarán el jueves y que ofrecerán más pistas sobre la política monetaria.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado cayó 4.9%, a 61.98 dólares por onza; el platino bajó 1.2%, a 1,657.92 dólares; y el paladio cedió 2.6%, a 1,232.28 dólares.