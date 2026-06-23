México vs. República Checa: Recomendaciones para los asistentes al partido y festejos en CDMX

Con motivo del partido de México contra República Checa, que se disputará este miércoles 24 de junio en el Estadio Ciudad de México, el Gobierno capitalino implementará un despliegue de seguridad, cultura, movilidad y protección civil.

Ya sea que asistas al Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca) o prefieras sumarte a las celebraciones en los espacios públicos, toma nota de los lineamientos oficiales para vivir esta fiesta futbolera en paz y con responsabilidad.

Si vas al Estadio Ciudad de México

Si vas a presenciar el encuentro entre México y República Checa, toma en cuenta los siguientes lineamientos oficiales para garantizar un acceso ágil y seguro:

Llega en transporte público: Las vialidades colindantes sufrirán restricciones estrictas mediante el polígono última milla. La recomendación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI-CDMX) es utilizar las rutas especiales de autobuses (RTP, Trolebús, Metrobús) o la conexión directa del Tren Ligero desde Taxqueña (que operará sin paradas intermedias).

Anticipa tu llegada: El servicio especial de transporte inicia a las 13:00 horas y las puertas del estadio se abrirán a las 15:00 horas. El partido dará inicio a las 19:00 horas.

Lleva tu Tarjeta de Movilidad Integrada: Cabe recordar que es obligatorio contar con la Tarjeta de Movilidad Integrada para el uso de toda la red de transporte público. En caso de no tener saldo o plástico, se habilitarán módulos especiales con tarjetas precargadas en los puntos de transbordo.

Evita ingresar objetos de riesgo: Habrá filtros estrictos a cargo de la Policía Auxiliar. No se permitirá la entrada con bebidas alcohólicas, objetos que puedan ser lanzados o cualquier artículo que vulnere la seguridad.

Cabe señalar que elementos de Protección Civil realizarán recorridos continuos para supervisar instalaciones temporales, orientar a los asistentes y mantener un monitoreo meteorológico estricto ante la posibilidad de tormentas eléctricas.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) desplegará 7,500 elementos de la Policía.

Muestra cultural

Además, para quienes asistan directamente al partido, los accesos del Estadio Ciudad de México estarán cobijados por una muestra cultural masiva que incluye a más de 2,500 artistas y 100 agrupaciones musicales.

A lo largo del camino se instalarán 37 escenarios con son jarocho, sonideros, banda sinaloense, banda oaxaqueña, mariachi, estudiantinas, batucadas y danza contemporánea.

Si vas a ver el partido en los puntos habilitados de la CDMX (Zócalo, Paseo de la Reforma o alcaldías)

Para evitar aglomeraciones en un solo punto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que se ha descentralizado la alegría a través de 48 puntos gratuitos equipados con pantallas gigantes y escenarios:

El Corredor Reforma-Juárez-Revolución (30 Pantallas y Conciertos)

La Secretaría de Cultura desplegará pantallas en los siguientes tramos:

Diana Cazadora al Ángel de la Independencia: Distribución de pantallas en el tramo. El Ángel contará con 4 pantallas (una de ellas gigante apuntando hacia el Ahuehuete).

Glorietas y avenidas principales: Habrá 2 pantallas en el Ahuehuete, 2 en la Glorieta de Cuauhtémoc, 2 hacia la Glorieta de Amajac, 2 de Amajac a Bucareli, una en Bucareli, una en Avenida de la República y una en el Monumento a la Revolución (adecuado especialmente para el disfrute de familias e infancias).

Avenida Juárez: Una frente a Bellas Artes y dos a lo largo de la Alameda Central.

Para los festejos en las pantallas gigantes colocadas en Reforma, la Policía de la Ciudad de México desplegará 4,200 elementos para garantizar la seguridad de las y los aficionados en este corredor.

Además, la Secretaría de Cultura capitalina, a partir de las 21:00 horas, activará tres grandes escenarios con conciertos de mariachi y sonideros en el Ángel de la Independencia, la Fuente de la Diana Cazadora y el Monumento a la Revolución.

FIFA Fan Festival en el Zócalo

Si asistes al FIFA Fan Festival en el Zócalo capitalino, toma en cuenta que el acceso cuenta con tres cinturones de seguridad y revisiones de mochilas para evitar el ingreso de alcohol u objetos peligrosos. A continuación te contamos qué hay que tomar en cuenta:

Habrá 5 accesos habilitados: 5 de Febrero, 20 de Noviembre, Pino Suárez, Tacuba y Madero.

Al llenarse la plancha, se activarán 12 pantallas adicionales en las calles aledañas.

Personal de Protección Civil controlará el aforo máximo, supervisará salidas de emergencia e intervendrá desde la "Cruz de Vida" ante incidentes por exceso de alcohol o sustancias.

La SSC-CDMX, en coordinación con las Fuerzas Federales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará 3,275 elementos.

Festivales Futboleros en las 16 alcaldías

Habrá 18 puntos de transmisión oficiales en las alcaldías, en donde 110 elementos de Protección Civil revisarán las estructuras, instalaciones eléctricas, señalética y equipos contra incendios, además de proyectar un mensaje de prevención al inicio de cada evento.

Ley Seca para llevar y restricciones de alcohol

Este martes se publicó en la Gaceta Oficial que a partir del miércoles a las 15:00 horas y hasta las 07:00 horas del jueves 25 de junio, queda estrictamente prohibida la venta de bebidas alcohólicas para llevar en tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados.

Las restricciones aplican para el Perímetro A del Centro Histórico y las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.

Sin embargo, se podrá consumir bebidas alcohólicas en bares y restaurantes con licencia de la zona, únicamente para consumo al interior del establecimiento.

Campaña "La Mejor Sede del Mundial Deja Limpia la Ciudad"

Tras los festejos por el partido México-Corea del Sur, la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX (SEDEMA-CDMX) hace un llamado a la afición para mantener el orden y demostrar educación cívica. Recuerda que en la Ciudad de México es obligatoria la separación de residuos en tres categorías: orgánicos, reciclables e inorgánicos no reciclables.

Para asegurar calles limpias durante y después del partido, se implementarán las siguientes acciones:

Puntos de desecho en eventos: Se han instalado 52 módulos de separación (un total de 156 contenedores) distribuidos estratégicamente entre el FIFA Fan Fest del Zócalo y los Festivales Futboleros de las alcaldías.

Despliegue especial en Paseo de la Reforma: Para las celebraciones posteriores al encuentro, se colocarán 200 módulos adicionales (600 contenedores) en el corredor que va desde la Puerta de los Leones hasta el Eje Central.

Servicios de higiene: Se dispondrá de 180 baños móviles a lo largo de Paseo de la Reforma con el fin de garantizar la salubridad, el confort y la dignidad del espacio público.

Apuesta por la Economía Circular: Las autoridades recordaron que tirar basura en el suelo "no es gol". Todas las botellas de plástico y envases de Tetra Pak que se depositen correctamente en los contenedores de reciclaje serán procesados y transformados en mobiliario urbano para las Utopías y parques de la ciudad.

Horario extendido de retorno y servicios

El servicio de transporte público operará de forma extendida hasta la una de la mañana del jueves con el fin de asegurar el regreso de los aficionados, esta medida aplicará de manera directa para las Líneas 1, 2 y 3 del Metro, así como para toda la red de Metrobús y el Tren Ligero.

Asimismo, el sistema Nochebús, a través de sus rutas de RTP y la Línea 1 del Trolebús, reforzará su flota de unidades para dar abasto a la demanda durante la madrugada.

Atención de reportes y emergencias

Para la atención de reportes, emergencias, extravío de personas o solicitudes de apoyo, la ciudadanía puede utilizar la aplicación móvil Mi Policía o comunicarse de forma inmediata a la línea telefónica de emergencias 911.