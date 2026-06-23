Cetes, mixtos en subasta previa a decisión de Banxico

La subasta semanal de valores gubernamentales mostró resultados mixtos a dos días de una nueva decisión de política monetaria del Banco de México, donde se espera que los miembros de la Junta de Gobierno deje sin cambios la tasa de interés de referencia.

La mayoría de los analistas de bancos y casas de Bolsa espera que la tasa objetivo permanezca en su nivel actual por lo menos hasta el año próximo, a pesar de que también anticipan un ligero repunte inflacionario en la segunda mitad de 2026.

La tasa del Certificado de la Tesorería (Cete) a 28 días se mantuvo sin cambios y en niveles que no tenía desde la primera mitad de 2022.

El gobierno colocó 5,000 millones de pesos en Cetes a 28 días a una tasa de 6.28%, sin cambios frente a la emisión previa. La demanda fue de 2.58 veces el monto colocado, mayor a la previa de 2.36 veces.

El gobierno subastó 5,000 millones de pesos en Cetes a 91 días a una tasa de 6.48%, con una reducción de ocho puntos base. La demanda fue de 4.33 veces el monto emitido, por arriba de la previa de 2.85 veces.

El Instituto Central colocó 5,000 millones de pesos en Cetes a 182 días a una tasa de 6.69%, con un incremento de seis puntos base frente a la emisión previa. La demanda fue de 4.05 veces el monto colocado, menor a la previa de 3.85 veces.

Banco de México recabó 10,000 millones de pesos con el MBono a 30 años --con vencimiento en abril de 2055--, a una tasa de 9.51% y con un descenso de 22 puntos base frente a la emisión previa. La demanda de este instrumento fue de 1.63 veces el monto colocado.

El gobierno colocó udibonos a 10 años, o con vencimiento en agosto de 2034, a una tasa de 4.60%, con un avance de ocho puntos base y una demanda de 1.7 veces.