Solmar Golf Links, el mejor campo del 2025: World Golf Awards

El mejor campo de golf de 2025 latinoamericano está en Los Cabos: Solmar Golf Links (diseñado por la leyenda del golf Greg Norman), de acuerdo con los World Golf Awards, que forman parte de los World Travel Awards.

“Este reconocimiento es un reflejo del compromiso que tenemos con la excelencia y la sustentabilidad, no solo en el deporte, sino en la construcción de un turismo responsable que beneficie a nuestra comunidad y entorno. Continuaremos elevando los estándares para posicionar a Los Cabos en la élite mundial del golf”, refirió el director general de Solmar Golf Links, Akira Tominaga.

Desde su apertura en 2020, Solmar Golf Links se ha posicionado como una parada indispensable para los amantes del golf, en México y a nivel mundial, está ubicado en Cabo San Lucas, en Baja California Sur, y representa la perfecta fusión del deporte con la majestuosa belleza del desierto y el océano que pocos destinos pueden ofrecer.

Sobre los premios, su director general, Chris Frost, comentó: Los ganadores de este año reflejan la fuerza y la innovación en el golf, mostrando una combinación excepcional de excelencia, sostenibilidad y pasión. Hemos recibido un número récord de votos de consumidores de golf y profesionales de la industria de todo el mundo, lo que demuestra el creciente atractivo del turismo de golf.

De acuerdo con Solmar Golf Links, se trata del primer club en Los Cabos reconocido como Santuario Cooperativo Audubon por Audubon International. Dicha certificación destaca sus esfuerzos en conservación de la vida silvestre, planificación ambiental y uso eficiente del agua, garantizando que quienes juegan allí forman parte activa del cuidado ambiental.

Además, su diseño fue concebido con mínima alteración al entorno natural, aprovechando dunas, cactus y arroyos ya existentes, integrándose con tres ecosistemas diferentes. Esta filosofía de armonía ambiental puede apreciarse en cada rincón del campo.

“Solmar Golf Links representa más que un campo de golf; es un espacio donde la naturaleza, el diseño excepcional y la sostenibilidad convergen para ofrecer una experiencia inolvidable y desafiante en el corazón de Cabo San Lucas”, se informó.