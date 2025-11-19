Cuba sufre cortes de luz por la reducción de suministros desde Venezuela y México

Las importaciones de crudo y combustibles de Cuba cayeron más de un tercio en los primeros 10 meses del año frente el mismo período de 2024, ante el recorte drástico de suministros de sus aliados México y Venezuela, imposibilitando al país caribeño aliviar los cortes diarios de energía.

La isla depende de la importación de productos refinados para satisfacer la demanda, incluyendo fuel oil y diésel para generación eléctrica, gasolina y combustible de aviación. Las sanciones de Estados Unidos y una profunda crisis económica le han impedido durante años al gobierno comprar suficiente combustible, forzando una creciente dependencia de los aliados.

Entre enero y octubre, las importaciones de petróleo de Cuba desde México -que emergió como un proveedor estable en 2023 tras regularizar los envíos de crudo ligero- se redujeron a unos 5,000 barriles por día, un 73% menos que los 18,800 bpd del mismo periodo de 2024, según los datos sobre despachos.

Las importaciones de crudo y combustibles desde Venezuela, el aliado político más importante de Cuba, cayeron casi un 15% en el mismo período a 27,400 bpd, con la reducción golpeando particularmente los suministros de fuel oil para generar energía, según documentos internos de la estatal PDVSA.

En total, las importaciones cubanas de crudo, gas licuado de petróleo y combustibles residuales y de motor de todos los orígenes cayeron un 35% a unos 45,400 bpd entre enero y octubre, frente a los 69,400 bpd del mismo período del año pasado.

Tanto México como Venezuela enfrentan limitaciones de producción y no tienen mucha capacidad excedente que ofrecer a Cuba. La menor disponibilidad de crudo ligero y fuel oil para exportación, sumada a las dificultades de Cuba para pagar compras al contado, han puesto un techo a las importaciones.

Rusia, un proveedor que ha ayudado a Cuba en crisis anteriores, sólo ha enviado un par de cargamentos de crudo Urales este año, en línea con el suministro de 2024, mostraron los datos.

PDVSA, la petrolera estatal mexicana Pemex y los ministerios de Información de Cuba y Venezuela no respondieron a solicitudes de comentarios.

Largos cortes llegan a La Habana

El gobierno de Cuba culpa a la falta de combustibles, a la decrépita infraestructura y a los daños causados por el huracán Melissa del empeoramiento de los cortes eléctricos, que golpean cada vez más a la capital, La Habana, motor económico del país.

Casi 900 megavatios de generación de energía, casi un tercio de la demanda diaria, estaban fuera de servicio el miércoles debido a la escasez de combustible y lubricantes, dijo el sindicato eléctrico del país.

En La Habana, los cortes de electricidad imprevistos superan a veces las nueve horas diarias. Muchas provincias de la periferia sólo reciben entre dos y cuatro horas de electricidad al día, lo que golpea la productividad y complica la vida cotidiana. "La situación de los apagones está siendo realmente horrible, por decirlo así", dijo Daniela Castillo, una estudiante universitaria de 18 años. "Llegamos a nuestras casas cansados, no hay corriente, muchas veces tenemos que esperar a que llegue, si llega, para poder alimentarnos, para poder estudiar".

La producción mexicana del crudo dulce ligero Olmeca que se ajusta a la dieta de las refinerías cubanas suele reservarse para clientes internacionales que pagan bien, especialmente en medio de la reducción de las exportaciones totales de crudo de Pemex.

La producción petrolera de Pemex cayó casi un 9% a 1.63 millones de bpd entre enero y septiembre, desde 1.79 millones de bpd en el mismo lapso de 2024, mientras que las exportaciones de crudo sufrieron un recorte del 23% en ese periodo a 604,000 bpd, mostraron datos oficiales.

Venezuela enfrenta una situación similar. Numerosos cambios en las sanciones de Estados Unidos al productor de la OPEP han obligado a PDVSA a suministrar más crudo y materia prima a sus propias refinerías, limitando el volumen y los tipos de productos que puede exportar a Cuba.

PDVSA ha reducido la producción del fuel oil residual que Cuba demanda para generar electricidad, según documentos internos de la empresa.

Los flujos también se están viendo interrumpidos por una prolongada insuficiencia de buques para transportar el petróleo de Venezuela y México a Cuba, mostraron los datos.