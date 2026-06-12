La Secretaría de Turismo declaró desierto el concurso para promoción en Brasil

La Secretaría de Turismo (Sectur) declaró desierto el proceso de invitación para contratar a la persona o empresa que le ayudaría a realizar diversas acciones de promoción de los atractivos turísticos mexicanos en Brasil y decir: Ahora es más fácil visitar México.

La razón: sus invitados no manifestaron interés y no presentaron propuestas técnicas y económicas.

Con base en información pública, la dependencia envió oficios para participar en su concurso a Fernando Mandri, Grupo Snuviko, Iris Media México Agencia de Medios y HQ Servicios de Promotoría y Marketing Especializado.

Pese a que no entregaron la información requerida, en el acta de presentación y apertura de proposiciones (con fecha de 10 de junio) está escrito que “se preguntó a los participantes asistentes a este acto, si deseaban manifestar alguna observación u objeción al mismo, a lo que respondieron no tener ninguna”.

Estaba previsto que este viernes se diera a conocer el fallo para que la Secretaría de Turismo aproveche la euforia de la Copa Mundial de fútbol y las acciones de promoción iniciaran en los próximos días.

Con base en la normatividad, la dependencia podrá ahora hacer una adjudicación directa de los servicios requeridos, los cuales son de alta relevancia en un país que se encuentra en el top ten de países con mayor gasto turístico a nivel mundial.

Facilidad con visa electrónica

Con la estrategia que se quiere emprender, liderada por la Dirección General de Promoción y Asuntos Internacionales, el gobierno de México busca revertir el impacto económico provocado con el requerimiento de visa física, retomado en 2022, lo que provocó “una caída drástica en el turismo brasileño, con pérdidas estimadas en más de 400 millones de dólares en el Caribe mexicano”.

En ese año, el gobierno de México volvió a pedir a los turistas brasileños que tenían que tramitar ante la autoridad consular mexicana en Brasil la visa correspondiente (porque las facilidades de trámite requeridas hasta ese momento se utilizaban con otros fines, como ir finalmente a Estados Unidos).

Desde ese momento se buscó una solución para evitar esa afectación, la cual llegó el cinco de febrero de 2026, con la entrada en vigor una visa electrónica.