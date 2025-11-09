Royalton Hotels busca crecer en el Pacífico mexicano

México es un lugar muy atractivo para el turismo internacional y en el largo plazo es el país donde debemos estar con nuestro concepto All-In Luxury, asegura el vicepresidente de Marketing & Relaciones Públicas de la cadena hotelera de origen canadiense Royalton Hotels & Resorts, Alejandro Rodríguez, quien tiene a su cargo evaluar nuevas aperturas en destinos en la región del Pacífico.

“Hoy tenemos 25 hoteles en México y el Caribe, en total son 9,000 habitaciones. En México está el 42% de las habitaciones en ocho hoteles, todos en Cancún, y aporta más de la mitad de los ingresos (luego de República Dominicana, Jamaica o Costa Rica), pero también aquí está una parte relevante de las operaciones corporativas. Tenemos mucho personal y estamos enfocados en el crecimiento de la cadena desde acá”, comenta.

Durante el presente año, la cadena celebra su 15 aniversario (su portafolio incluye el Planet Hollywood Cancun by Royalton) con la visión de tener mayor presencia en el renovado concepto de all inclusive (con sus variedades) donde tiene una alianza con Marriott. En dicho negocio participan también marcas como Hyatt y Hilton.

En entrevista, Alejandro Rodríguez reconoce los retos que enfrenta el concepto todo incluido, que también tiene detractores por no permitir una derrama económica fuera de los hoteles, y por ello han trabajado en ofrecer atención por segmentos (familias, adultos) y cada vez más personalizada para que el huésped se sienta a gusto durante su estancia y vuelva.

Actualmente el 85% de sus clientes son internacionales, mayoritariamente de Estados Unidos y que tiene la experiencia de conocer el servicio de las grandes cadenas de su país, y han iniciado una estrategia para hacer que la participación del mercado nacional crezca.

“Nos estamos redefiniendo mucho para satisfacer esa demanda que existe del mercado doméstico”, explica.

Con base en su experiencia en atención al mercado canadiense, sus viajes duran siete días y se compran en paquetes, mientras que los estadunidenses viajan entre cuatro y cinco noches y gustan de tener una atención más focalizada.

Durante el 2025, Royalton Hotels & Resorts también está alineado su marca comercial, que anteriormente era Blue Diamond Resorts, para hacerla más potente y estar en el top of mind entre los turistas.

“La empresa inició como un touroperador canadiense. Posteriormente se pensó en hacer un hotel y poner las cosas como a esos turistas les gustaban y atender sus necesidades (antes te daban llave para una toalla que podías perder y había que hacer reservas para restaurante, camastro…). Inició en Playa del Carmen. En México, el primer Royalton construido desde cero fue en Puerto Morelos, Royalton Riviera Cancún, que abrió en el 2014 como un complejo de dos hoteles, y luego, como parte del aniversario, desde hace un año se remodeló operando y en agosto se cerró totalmente para reabrir en diciembre”.