T-MEC, México y EU: mayor integración productiva

La semana pasada (05-03-26), los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron que iniciarán la primera reunión de revisión del T-MEC, a partir del 16 de marzo.

Por lo pronto, la noticia de que se iniciará la revisión del T-MEC, en breve y de manera anticipada, a lo que originalmente se preveía, es una muy buena noticia para México, porque implica la voluntad de las dos naciones, eventualmente las tres, incluida Canadá, de mantener vigente el acuerdo comercial.

En particular, el anuncio es un éxito del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quién, junto con su equipo ha venido haciendo un trabajo muy eficaz de negociación con sus contrapartes, la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR), encabezada por Jamieson Greer y el secretario de comercio de EU, Howard Lutnick.

Logró el avance, en medio del conflicto de EU e Israel en contra de Irán, y del fuerte golpe que recibió el gobierno de Donald Trump por parte de la Corte de EU al declarar inválidos los aranceles aplicados con base en la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) o la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de Estados Unidos y el posterior endurecimiento de la política arancelaria del gobierno de ese país.

Reducir dependencia de otras regiones

Ebrard dice que en ese contexto, a ambos países les conviene reducir los niveles de incertidumbre en la relación comercial entre ambas naciones y buscar el mejor camino para disminuir el déficit que señala el gobierno de EU.

El camino está señalado, Estados Unidos y México deben reducir la dependencia de otras regiones del mundo.

Esto quiere decir, afirma el funcionario mexicano, que México y Estados Unidos deben producir más en conjunto, alcanzar acuerdos en materia de reglas de origen.

Por lo pronto, señala el secretario de Economía, México ha podido avanzar en las barreras no arancelarias que apunta EU y también ha compartido información de lo que ha venido haciendo.

A partir de ahí, México propuso iniciar lo más pronto posible la primera ronda, que será bilateral, en un principio y seguramente después, se agregará Canadá.

EU: investigación a México

Ebrard revela que EU sujetará a México a una investigación con base en la Sección 301, para los próximos 150 días y posteriormente se avanzará hacia otra fundamentación del sistema de aranceles recíprocos de abril de 2005.

La Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 (Trade Act of 1974), faculta a la USTR investigar y tomar medidas, incluyendo aranceles, contra prácticas comerciales extranjeras que sean consideradas "irrazonables", "discriminatorias" o que restrinjan el comercio estadounidense.

México, sus cartas

¿Qué pide México para esta revisión del T-MEC?

Lo que quiere México, es reducir los elementos de discrecionalidad.

Busca mantener la esencia del Tratado de Libre Comercio entre ambos países y de ser posible, adicionarle una visión común sobre los próximos años.

Hasta ahora México y EU dependen de otras regiones del mundo, en un grado superlativo de varios productos.

Por ejemplo para producir medicamentos se necesitan KMs, que son derivados de proteína; México y Estados Unidos dependen de Asia de esos productos en un 87 por ciento.

Otro ejemplo es el de las APIs (Active Pharmaceutical Ingredients o Ingredientes Farmacéuticos Activos) que son las sustancias químicas o biológicas fundamentales en un medicamento responsables de su efecto terapéutico, tales como aliviar el dolor, curar enfermedades o prevenir afecciones, de los que también hay marcada dependencia de Asia.

México y Estados Unidos deben buscar cómo reducir su vulnerabilidad respecto de la producción de ese tipo de productos.

Adicionalmente México cuenta con manufactura avanzada que EU no puede sustituir en el corto plazo.

México puede fortalecer su manufactura avanzada y complementar a EU.

México y Estados Unidos tienen que ponerse de acuerdo en lo que quieren y pueden producir para ser competitivos con Asia.

Atisbos

México y Estados Unidos pueden avanzar y superar incluso los temas más difíciles, en el ámbito comercial.

No serán fáciles muchos aspectos relacionados con la energía, la apertura a las inversiones extranjeras y la seguridad y certeza jurídica.

Veremos qué tanto logran avanzar cuando el presidente de EU además de sus agresivas declaraciones en contra de México por el tema de los cárteles de las drogas ha pasado a la creación de un bloque militar antinarco, con los gobiernos de 12 países de la región y la exclusión de México entre otros. Al tiempo.