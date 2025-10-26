Profeco supervisa a cadena de videojuegos Gameplanet por incumplimiento con derechos de consumidores

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso bajo la lupa a la cadena de tiendas de videojuegos Gameplanet, luego de detectar diversas irregularidades en el cumplimiento de la normatividad en materia de derechos de las personas consumidoras.

Entre el 13 y el 21 de octubre, personal de la Subprocuraduría de Telecomunicaciones realizó visitas de vigilancia a varias sucursales de la empresa en la Ciudad de México. La primera inspección se llevó a cabo en la tienda Metrópoli Patriotismo, donde el proveedor no pudo acreditar los cinco puntos que Profeco revisa de manera habitual durante estos operativos.

A raíz de esas observaciones, la dependencia amplió las verificaciones a otras sucursales ubicadas en Plaza Universidad, Galerías Insurgentes, Forum Buenavista, Perisur, Plaza Oasis Coyoacán, Parque Delta y Zona Rosa.

Incumplimientos detectados

Durante las inspecciones, Profeco encontró faltas a la Ley Federal de Protección al Consumidor, entre ellas la falta de exhibición del contrato de adhesión registrado ante la Profeco, la no entrega de copias de dicho contrato a los compradores, la ausencia de la carta de derechos mínimos de los usuarios, y en algunos casos, la falta de precios y tarifas visibles en los productos.

Las sucursales de Plaza Universidad, Galerías Insurgentes, Forum Buenavista y Perisur presentaron la mayoría de estas irregularidades, por lo que se colocaron sellos de suspensión en las tiendas que no acreditaron los requisitos legales.

Por su parte, las sucursales Plaza Oasis Coyoacán y Parque Delta cumplieron con los cinco puntos revisados, mientras que la tienda de Zona Rosa no exhibió ni entregó la carta de derechos mínimos de los usuarios.

Gameplanet implementa medidas correctivas

Profeco informó que, tras las primeras visitas, Gameplanet implementó acciones correctivas como la integración de carpetas documentales, la actualización de su portal web y la colocación de códigos QR para facilitar la consulta de información por parte de los clientes.

Posteriormente, la autoridad realizó una visita adicional a la sucursal Parque Tezontle, donde constató que la empresa ya cumplía con los cinco puntos de verificación.

La Dirección General de Protección al Consumidor de Telecomunicaciones también confirmó que la compañía ha enviado documentación y constancias para acreditar las correcciones y solicitar el levantamiento de las medidas precautorias.

Con este tipo de operativos, Profeco busca reforzar la defensa de los derechos de las personas consumidoras, garantizando que los establecimientos comerciales, incluso en el sector del entretenimiento y los videojuegos, operen conforme a la ley y con transparencia hacia sus clientes.