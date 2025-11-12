Buscar
La producción mundial de vino se ve mermada por el cambio climático: OIV

La producción mundial de vino aumentó ligeramente en 2025, pero se mantuvo por debajo de la media por tercer año consecutivo, ya que los viñedos se enfrentaron a condiciones meteorológicas extremas y volátiles, según la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

Reuters

En sus primeras estimaciones, la OIV cifró la producción mundial de vino en 232 millones de hectolitros este año, 3% más que en 2024, pero aún 7% por debajo de la media quinquenal.

"Si nos fijamos en las causas de la menor producción de los últimos tres años, la mayor parte se debe realmente a las variaciones climáticas que hemos visto en ambos hemisferios", dijo a Reuters el director general de la OIV, John Barker.

"Algunas regiones han sufrido calor y sequía y luego han tenido lluvias torrenciales o heladas inesperadas. Y el hecho de que sea realmente el tercer año consecutivo en el que vemos este tipo de efectos es bastante sorprendente".

En Europa, Francia registró su menor cosecha desde 1957 y la producción española cayó a su nivel más bajo en 30 años, mientras que Italia recuperó su posición de primer productor mundial con un aumento de la producción del 8%, favorecido por unas condiciones climáticas favorables.

Estados Unidos, cuarto productor mundial de vino, debería producir 21.7 millones de hectolitros, un 3% más que en 2024, aunque muy por debajo de sus máximos históricos y un 9% por debajo de la media quinquenal.

La producción en el hemisferio sur repuntó un 7% después de caer durante tres años consecutivos, liderada por Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y Brasil, compensando los descensos en Chile, pero la producción se mantuvo un 5% por debajo de la media, dijo la OIV.

Según Barker, se espera que el crecimiento limitado de la producción mundial de vino ayude a estabilizar los inventarios en un contexto de escasa demanda en los mercados maduros, descenso del consumo en China y continua incertidumbre en el comercio mundial.

"La baja producción puede ser muy difícil para los productores individuales y las regiones, (...) pero desde una perspectiva macroeconómica, es positiva, porque realmente garantiza que la producción y el consumo estén más o menos alineados", dijo Barker.

La OIV tiene previsto actualizar sus estimaciones este año. Un hectolitro equivale a 133 botellas de vino estándar.

