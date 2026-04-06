La metformina podría replicar los beneficios del ejercicio en el tratamiento del cáncer de próstata

Metformina, que es un fármaco indicado para la diabetes, podría replicar los beneficios del ejercicio físico en el tratamiento del cáncer de próstata, según ha constatado un estudio llevado a cabo por un equipo de investigadores de la

de la estadounidense Universidad de Miami.

Tal y como han indicado los expertos del Centro Integral del Cáncer Sylvester, que se integra en esta organización académica, este medicamento podría imitar uno de los principales efectos biológicos del ejercicio en hombres con esta enfermedad oncológica, elevando los niveles de una molécula relacionada con el equilibrio energético y el control del peso, incluso cuando los pacientes se encuentran inactivos.

Por tanto, a tenor de este trabajo publicado en la revista especializada 'EMBO Molecular Medicine', la metformina podría ayudar a contrarrestar el estrés metabólico de la terapia hormonal, cuando la fatiga y otros efectos secundarios suelen limitar la actividad física, que es una de las formas más fiables de mantener la salud durante el tratamiento oncológico.

El ejercicio ayuda a regular el peso, el azúcar en sangre y la salud cardiovascular, factores que influyen en cómo se sienten los pacientes durante la terapia y en su recuperación posterior. No obstante, para muchas personas con cáncer, realizarlo regularmente no siempre es factible, ya que la fatiga, la terapia hormonal, el dolor y una enfermedad avanzada pueden limitarlo precisamente cuando la salud metabólica cobra mayor importancia.

"Este estudio refleja lo que es posible cuando la ciencia de laboratorio, la biología metabólica y la investigación clínica se combinan intencionalmente para realizar estudios transdisciplinarios", ha afirmado el investigador del Centro Integral del Cáncer Sylvester y primer autor de este estudio, el doctor Marijo Bilusic.

No obstante, este hallazgo no sugiere que una píldora pueda reemplazar la actividad física, pero sí ofrece información sobre las vías internas que subyacen a los beneficios metabólicos del ejercicio y cómo estas podrían seguir activándose cuando el movimiento es limitado. "El resultado no es un nuevo biomarcador de cáncer, sino una comprensión más clara de cómo un fármaco de uso común puede favorecer la salud metabólica durante el tratamiento del cáncer de próstata", ha aclarado.

N-lactoil-fenilalanina

En cuanto a la molécula relacionada con el equilibrio energético y el control del peso, los investigadores han señalado que esta es N-lactoil-fenilalanina. En estudios preclínicos y en las primeras fases de investigación en humanos, se ha observado que niveles más altos de esta se asocian con una reducción del apetito y una mejora del control del peso, dos efectos comúnmente vinculados a la actividad física regular.

Sin embargo, han descubierto que los niveles de esta molécula se elevan en personas que toman metformina, incluso en ausencia de actividad física. "Para los pacientes cuyos tratamientos o síntomas limitan la actividad física, ese tipo de efecto podría ser especialmente significativo", ha puesto de manifiesto Bilusic, mientras que la investigadora del mismo centro, la doctora Priyamvada Rai, ha afirmado que "favorecer la salud metabólica puede influir en la tolerancia de los pacientes al tratamiento y en su bienestar a lo largo del tiempo".

"Lo alentador de este trabajo es que nos recuerda que la atención oncológica no se trata solo de atacar los tumores, sino también de brindar apoyo integral al paciente", ha continuado esta última, que ha concluido destacando que, "al comprender mejor cómo los tratamientos afectan el metabolismo", se puede "comenzar a identificar maneras de ayudar a los pacientes a mantener su fortaleza, resiliencia y calidad de vida a lo largo de su tratamiento".