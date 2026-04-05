Financial Times: Reino Unido intenta atraer expansión de Anthropic

El Reino Unido está tratando de convencer a Anthropic para que amplíe su presencia en el país, con el fin de sacar partido de la disputa entre el creador de la aplicación de Inteligencia Artificial Claude y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, informó el domingo el Financial Times.

Las propuestas del Gobierno británico para Anthropic van desde la ampliación de sus oficinas en Londres hasta una cotización dual en bolsa, informó el periódico, citando a personas con conocimiento de los planes.

Anthropic y el Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología de Reino Unido no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.

La oficina del primer ministro Keir Starmer ha respaldado la labor del departamento, que se presentará al director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, cuando este visite el país a finales de mayo, según el FT.

El Gobierno de Estados Unidos incluyó a Anthropic en una lista negra, designando a la empresa como un riesgo para la cadena de suministro de seguridad nacional después de que se negó a permitir que el Ejército utilizara el chatbot de IA Claude para la vigilancia estadounidense o para armas autónomas.

Un juez estadounidense bloqueó temporalmente la inclusión en la lista negra, y la empresa emergente de IA tiene pendiente una segunda demanda por la designación de riesgo para la cadena de suministro.