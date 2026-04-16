Pemex reporta incidente menor en refinería de Tula; desmiente daños y víctimas mortales

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó el jueves que la planta hidrodesulfuradora de su refinería en Tula, en el centro del país, tuvo un incidente de emisión de humo, que calificó de "menor" y aseguró no afectó las operaciones de la instalación.

Pemex dijo que el incidente fue atendido de manera inmediata y que "no hay personas lesionadas ni daños a las instalaciones" de la refinería, una de las más importantes de Pemex y cuya producción abastece de combustibles a la zona centro del país, incluyendo la Ciudad de México.

"La refinería mantiene operación cumpliendo con sus programas de producción", dijo la empresa en un comunicado.

La estatal ha registrado varios siniestros en sus refinerías en las últimas semanas, principalmente en la más nueva de ellas, Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, al sur del país.

La instalación, que inició operaciones en 2024, registró un incendio la semana pasada en la bodega de coque que generó una espesa y larga columna de humo negro.

A mediados de marzo, otro incendio se suscitó en Olmeca, con una capacidad de procesamiento de 340,000 barriles por día (bpd), tras el desbordamiento de aguas aceitosas desde el interior de la refinería hacia un camino aledaño que prendieron rápidamente al paso de un vehículo. El siniestro dejó cinco personas fallecidas.