Pemex contuvo derrame de diésel en muelle de refinería Deer Park

Pemex informó este lunes que ⁠fue contenido un derrame ⁠de diésel en el muelle de su refinería Deer Park, en Texas, ocasionado por la interacción de dos barcos privados, uno que era abastecido con diésel y el otro que acababa de completar su carga y se dirigía a la salida del canal.

En un comunicado la petrolera mexicana dijo que Deer Park activó ⁠de inmediato sus protocolos ⁠e ⁠informó a la comunidad y ⁠a las autoridades correspondientes a través de un mensaje CAER (Conciencia Comunitaria y Respuesta de Emergencias) nivel 3.

El nuevo incidente ocurrió en la refinería de Deer Park en el área metropolitana de Houston, Texas. El jueves se había registrado un incendio en la refinería Dos Bocas. En ese mismo complejo cinco personas murieron en un incendio el pasado 18 de marzo.

Pemex dijo en un comunicado que el derrame en Deer Park ocurrió por "la interacción de dos barcos privados, uno que era abastecido con diésel y otro que acababa de completar su carga".

"Se estima que las reparaciones y limpieza total sea de aproximadamente dos días", precisó Pemex.

Deer Park está ubicada junto al canal de navegación de Houston. Pemex adquirió la totalidad del complejo en 2022 al comprar la parte accionaria de la petrolera anglo-holandesa Shell.